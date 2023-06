BMKG Kembali Menjadi Executive Council WMO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia yang diwakili oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali kembali terpilih menjadi Executive Council World Meteorological Organization (WMO) periode 2023-2027.

Indonesia bersama dengan Australia dan Singapura terpilih menjadi Executive Council pada pemilihan yang dilaksanakan pada pertemuan the Nineteenth World Meteorological Congress (Cg-19) di Jenewa, Swiss, Kamis, 1 Juni 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan peran aktif Indonesia di WMO merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia dalam menegaskan komitmen Indonesia mengatasi perubahan iklim dan berbagai isu bencana alam dan lingkungan hidup.

"Untuk periode empat tahun ke depan, Indonesia kembali dipercaya menjadi Executive Council WMO. Ini merupakan tugas yang tidak mudah, karena Indonesia harus menjadi contoh praktik baik serta bagaimana memanajemen isu-isu strategis di kawasan," kata Dwikorita dalam keterangan tertulis, 5 Juni 2023.

Menurutnya, Indonesia akan terus berjuang dalam pengarusutamaan gender, pengembangan kapasitas negara-negara berkembang, dan penguatan organisasi WMO dan para anggotanya dalam penguatan peringatan dini multi bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi guna meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia.

"Posisi ini juga diharapkan dapat semakin memperkuat kepemimpinan dan kepercayaan Indonesia di mata dunia internasional untuk membangun komitmen bersama dalam pengurangan risiko bencana global," jelasnya.

Sebelumnya, Dwikorita Karnawati dicalonkan Indonesia sebagai Presiden WMO periode 2023-2027, namun dalam proses pemilihan di Nineteenth World Meteorological Congress (Cg-19) Dwikorita belum berhasil terpilih.

Sementara itu, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal WMO adalah Prof. Celeste Saulo dari Argentina, Presiden WMO Abdulla Ahmed Al Mandous dari Uni Emirate Arab, serta Wakil Presiden I WMO Dauda Konate dari Pantai Gading, Wakil Presiden II WMO Eoin Moran dari Irlandia, serta Wakil Presiden III WMO Dr Mrutyunjay Mohapatra dari India.

Selain memilih Presiden, Wakil Presiden I, II, dan III WMO, Kongres juga telah melakukan pemilihan Anggota Eksekutif WMO yang baru periode 2023-2027 untuk masing-masing kawasan WMO. Negara-negara yang terpilih, yaitu Pantai Gading, Etiophia, Afrika Selatan, Kenya, Nigeria, Eswatini, Mesir, Kamerun, dan Burkina Faso (RA I: Afrika), Persatuan Arab Emirat, India, Vietnam, RRT, Jepang, dan Korea Selatan (RA II: Asia), Uruguay, Brazil, Guyana, Peru (RA III: South America).

Selanjutnya, Jamaica, Canada, US, British Carribean Territory, Curacao and Sint Marteen (RA IV: North America, Central America, and the Caribbean), Tonga, Australia, Indonesia, Singapura (RA V: Pasifik Barat Daya), Rumania, Irlandia, Inggris, Jerman, Swiss, Perancis, Norwegia, Italia, Turki (RA VI: Eropa).

