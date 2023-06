Dibuka Hari Ini, Program Dual Master's Degree UIII dan University of Edinburgh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) bekerja sama dengan University of Edinburgh membuka program dual master’s degree. Program ini menjadi bagian dari Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama.

Dalam program ini, mahasiswa akan menghabiskan satu tahun di UIII Depok dan satu tahun di Universitas Edinburgh. Ketika lulus nanti, mahasiswa akan memperoleh dua gelar, yakni MSc Globalized Muslim World dari Universitas Edinburgh dan gelar MA Studi Islam dari UIII.

Sinergi dua pihak ini terjalin sebagai kelanjutan dari "The Edinburgh-UIII Postgraduate Dual Degree Partnership on Islam and the Globalized Muslim World," yang menerima pendanaan awal dari program Going Global Partnerships British Council untuk tahun 2022-2023.

"Pendaftaran program dual master’s degree UIII & The Universitas of Edinburgh dibuka hari ini," terang Dekan Fakultas Agama Islam UIII, Noorhaidi Hasan dilansir dari laman Kementerian Agama pada Selasa, 6 Juni 2023.

Menurutnya, program bersama ini diresmikan pada 18 Mei 2023 di Universitas Edinburgh. Peresmian tersebut dilakukan bersamaan kunjungan perwakilan UIII dan Kementrian Agama ke Universitas Edinburgh.

Saat itu, hadir Dekan Fakultas Agama Islam UIII Noorhaidi Hasan, perwakilan dari Prince Alwaleed Center for the Study of Islam in the Contemporary World, University of Edinburgh serta para pejabat Kementerian Agama.

"Program dual master’s degree ini kami rancang untuk lima tahun ke depan antara UIII dan University of Edinburgh," kata Noorhaidi Hasan.

Ketua Program Studi Magister Studi Islam Zezen Zaenal Mutaqin mengatakan program kerja sama dual master’s degree berisi sejumlah kegiatan. Kegiatan itu antara lain pengiriman hingga 20 mahasiswa setiap tahun dari UIII ke Universitas Edinburgh, joint teaching UIII-Universitas Edinburgh dan kolaborasi riset.

"Penulisan dan penyelesaian tesis akan berada di bawah bimbingan bersama antara kampus UIII dan Universitas Edinburgh," sambungnya. Peserta yang berminat bisa mendaftar melalui situs https://beasiswa.kemenag.go.id.

