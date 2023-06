Banjir dan Angin Kencang Sergap Bogor Hingga Bandung di Musim Kemarau

Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Bencana banjir dan angin kencang terjadi di Bogor, Purwakarta, dan Bandung pada Senin, 5 Juni 2023. Khusus untuk banjir, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memang masih mencatat peluang beberapa hujan ringan hingga ekstrem di musim yang telah masuk kemarau sekarang ini.

Termasuk untuk hari ini, Selasa, 6 Juni 2023, potensi cuaca serupa masih muncul dari peringatan dini BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk wilayah mulai dari Bogor hingga Pangandaran. Untuk wilayah Bogor, misalnya, potensi hujan intensitas sedang hingga lebat mulai pukul 13.00 – 19.00.

Bersamanya adalah wilayah Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung Raya. Sementara Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan Cirebon, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada jam yang sama.

Diperkirakan intensitas meningkat pada malam tembus dinihari, dari pukul 19.00-01.00, menjadi hujan sedang hingga lebat di sebagian Kabupaten Kuningan, Ciamis dan Banjar. Sedangkan intensitas hujan di wilayah barat dan tengah menurun menjadi ringan hingga sedang. Adapun peringatan dini hujan yang disertai petir atau angin kencang berskala lokal pada siang hingga malam hari ini meliputi hampir seluruh daerah di Jawa Barat.

Pada Senin, 5 Juni 2023, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat mencatat beberapa kejadian. Hujan yang terjadi di kawasan Bandung menyebabkan banjir sekitar pukul 17.00 WIB di beberapa titik yakni di Jalan Jadek Margahayu, Jalan Cibaduyut, dan simpang Kopo. Kondisi tersebut menyebabkan akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan serta terputusnya akses jalan penghubung Kota dan Kabupaten Bandung.

Hujan yang disertai angin kencang juga menyebabkan kerusakan pada atap rumah warga di Desa Ranca Manyar dan Bojong Malaka, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah. Dari laporan BPBD Kabupaten Bandung, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian itu. Petugas masih mendata kerusakan bangunan seperti atap-atap rumah dan bangunan yang terbang akibat tiupan angin.

Di Kota Bogor, hujan intensitas sedang sekitar pukul 16.30 WIB menyebabkan rumah warga terdampak yakni di Kampung Kukupu Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Sementara hujan lebat di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, menyebabkan pohon tumbang sekitar pukul 16.00 WIB yang menimpa 2 rumah warga di Kampung Padurenan Desa Pabuaran Mekar. Hujan di wilayah ini juga menyebabkan 1 rumah warga di Kampung Cipayung Desa Tengah mengalami kerusakan.

Hujan lebat di wilayah Purwakarta menyebabkan banjir pada pukul 22.00 WIB yang merendam sejumlah rumah warga di Jalan Lodaya Bojong RT 19,18,20,35/ RW.05 Desa Nagri Kidul.

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer pada Senin, 5 Juni 2023, terdapat beberapa fenomena yang mendukung potensi pertumbuhan awan konvektif yang dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Jawa Barat yakni gelombang atmosfer tipe Rossby Ekuatorial aktif di wilayah Jawa Barat. “Labilitas atmosfer di sebagian wilayah Jawa Barat bagian barat berada pada kriteria ringan hingga sedang,” kata Rakhmat Prasetia dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat lewat keterangan tertulis, Senin 5 Juni 2023.

Dari hasil pengukuran stasiun cuaca otomatis (AWS) di Jagorawi, hujan tergolong sangat lebat pada pukul 15.50-16.40 WIB dengan intensitas 32,6 milimeter per jam. Begitu pun hasil AWS Dramaga yang mencatat curah hujan 22,4 milimeter per jam dari pukul 16.30-17.30. Sedangkan di Cibinong tergolong hujan ekstrem dengan intensitas 51,4 milimeter per jam antara pukul 16.20 – 17.20.

Hujan ekstrem pada Senin, 5 Juni 2023 juga terjadi di Purwakarta pada pukul 21.30-22.30 dengan intensitas 76,2 milimeter per jam.

