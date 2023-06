Tekan Industri Chip Cina , Jepang Mulai Pengetatan Ekspor Bulan Depan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang akan menerapkan pembatasan ekspor pada 23 kategori peralatan dan bahan terkait chip per Juli mendatang. Hal ini secara signifikan dipandang bakal mengganggu industri semikonduktor Cina.

Tokyo menyatakan, item yang baru diatur ini telah dipilih dengan cermat dan ditargetkan secara khusus. Mereka memang tidak secara eksklusif melarang Cina mengimpor teknologi chip penting. Namun, pembatasan ekspor akan memberlakukan izin eksplisit untuk negara mana pun yang tidak termasuk dalam daftar 42 pasar “bersahabat” yang ditunjuk. Pada daftar itu, tidak ada nama Cina.

Pembatasan tersebut menghadirkan hambatan besar bagi Cina, yang kemampuan industrinya semakin menantang, untuk memperoleh teknologi dan sumber daya penting yang diperlukan untuk pengembangan manufaktur semikonduktor domestiknya. Perkembangan ini sekaligus menggarisbawahi kompleksitas dan ketegangan seputar lanskap semikonduktor global.

Dalam pernyataannya, Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan langkah pembatasan ekspor tidak berkoordinasi dengan AS dan bukan larangan. “Kontrol ekspor ini berlaku untuk semua wilayah dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan satu negara mana pun,” katanya kepada wartawan, Jumat pekan lalu.

Nishimura menambahkan, jika ekspor tidak digunakan kembali untuk keperluan militer, Jepang akan melanjutkan pengiriman. “Kami yakin dampaknya terhadap perusahaan akan terbatas,” katanya lagi.

Wang Wentao, Menteri Perdagangan Cina, mengecam keras penerapan kontrol ekspor semikonduktor oleh Jepang. Dia menggambarkannya sebagai kesalahan yang secara terang-terangan mengabaikan peraturan ekonomi dan perdagangan internasional.

Wang Wentao mendesak Jepang untuk segera menghentikan pembatasan ekspor ini, menekankan bahwa mereka tidak hanya melanggar aturan yang telah ditetapkan tetapi juga merupakan pelanggaran signifikan terhadap norma internasional yang mengatur hubungan perdagangan. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap tegas Cina terhadap tindakan Jepang dan menyoroti kekhawatiran mereka mengenai dampak potensial terhadap kerja sama ekonomi bilateral.

Sebagian kalangan ahli berpendapat bahwa pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh Jepang ini melampaui batasan yang telah diberlakukan Amerika Serikat terhadap Cina, menunjukkan pendekatan yang lebih luas dan berdampak. Item yang ditargetkan dalam daftar mencerminkan seluk-beluk industri semikonduktor, menyoroti niat Jepang untuk membatasi akses pihak lain ke komponen penting yang penting untuk produksi chip tingkat lanjut.

Dalam diskusi baru-baru ini, kelompok G7 termasuk di dalamnya Amerika Serikat dan Jepang, mencapai kesepakatan untuk mengadopsi strategi "mengurangi risiko" hubungan ekonomi mereka dengan Cina, tanpa sepenuhnya memisahkan diri dari ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Pendekatan ini bertujuan untuk mitigasi potensi risiko yang terkait dengan keterlibatan mereka dengan Cina di berbagai sektor, tidak terbatas pada chip dan mineral semikonduktor.

Dengan mengurangi keterpaparan mereka, negara-negara G7 berusaha melindungi kepentingan ekonomi mereka sendiri sambil juga mengatasi kekhawatiran terkait kerentanan rantai pasokan dan ketegangan geopolitik. Saat negara-negara ini melanjutkan upaya pengurangan risiko mereka, penting untuk memantau dengan cermat dampak jangka panjang pada dinamika perdagangan global dan implikasinya terhadap posisi Cina dalam ekonomi global.

Amerika, Belanda, dan Jepang

Dengan bantuan Belanda dan Jepang, AS dituding berupaya membuat blokade global untuk Cina bisa mendapatkan peralatan utama dalam produksi chip-chip yang digunakan dalam komputasi kuantum, jaringan nirkabel canggih, dan kecerdasan buatan.

Saham-saham yang terkait dengan chip jatuh karena berita upaya blokade terhadap Cina tersebut, dengan Tokyo Electron membalikkan keuntungan untuk diperdagangkan turun sekitar 1,5 persen, sementara Screen Holdings juga turun. Nikon, Lasertec, dan Advantest semuanya memperoleh keuntungan.

AS, Belanda, dan Jepang bersama-sama mengendalikan peralatan penting yang sekarang diperlukan Cina untuk membuat chip terdepan. A.S. telah melarang pemasok perlengkapan Amerika Applied Materials, Lam Research, dan KLA mengirimkan beberapa teknologi tercanggih mereka ke Cina. Tokyo Electron Jepang dan ASML Holding Belanda adalah dua pemasok penting lainnya yang dibutuhkan AS untuk menahan kenaikan teknologi Cina.

Kontrol ekspor yang direncanakan Jepang mencakup alat yang digunakan untuk membersihkan wafer silikon dari kotoran, penguji topeng ultraviolet ekstrem, serta mesin litografi imersi. Screen Holdings, Lasertec dan Nikon adalah pemasok peralatan tersebut.

Analis dari Toyo Securities, Hideki Yasuda, menilai dalam jangka panjang, Cina akan dipaksa untuk mengembangkan mesin pembuat chipnya sendiri. “Pelepasan standar yang lengkap dalam chip akan mempersulit Cina untuk memproduksi semikonduktor dengan biaya rendah.”

GIZMOCHINA, JAPAN TIMES

