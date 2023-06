Biaya UKT Simak UI Kelas Internasional, Kedokteran Gigi Rp 75 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) masih membuka pendaftaran jalur Seleksi Masuk UI (Simak UI) untuk S1 kelas khusus internasional (KKI) hingga 22 Juni mendatang.

Melansir dari situs UI, KKI merupakan program sarjana yang bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di luar negeri dengan bidang studi yang relevan dengan dunia internasional atau global.

Program pendidikan ini dapat diikuti oleh lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat dengan usia ijazah tidak lebih dari lima tahun. Selain melalui Simak penerimaan calon mahasiswa program ini juga dilakukan melalui talent scouting atau pencarian bakat.

Bagi yang berminat mendaftar Simak KKI, berikut informasi daftar program studi, rincian biaya kuliah, dan daya tampung masing-masing prodi.

Cara Mendaftar

- Buat akun di situs penerimaan UI di penerimaan.ui.ac.id.

- Setelah login, unggah file foto berwarna terbaru berukuran minimal 400x600 pixel.

- Selanjutnya, isi formulir pendaftaran secara online untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

- Unggah sertifikat TOEFL/IELTS dalam bentuk PDF ke akun pendaftaran.

- Klik verifikasi pendaftaran.

- Lunasi biaya pendaftaran melalui ATM atau teller menggunakan nomor pendaftaran yang diperoleh sebelumnya.

- Setelah itu, pendaftar akan mendapatkan nomor ujian dan kartu peserta ujian yang dapat dicetak berwarna secara mandiri untuk digunakan pada waktu pelaksanaan ujian saringan.

- Ikuti ujian saringan sesuai jadwal dan materi yang telah ditetapkan online.

- Pengumuman peserta yang diterima akan diumumkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan pada jadwal kegiatan. Peserta dapat melihat hasil pengumuman setelah login dengan akun yang telah dibuat.

Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran untuk program S1 kelas internasional adalah sebesar Rp1,6 juta yang hanya dapat dibayarkan setelah peserta mengunggah sertifikat TOEFL/IELTS dan telah klik verifikasi pendaftaran di bawah nomor pendaftaran.

Biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun. Data pendaftaran tidak dapat diubah setelah pembayaran.

Materi Ujian

Materi yang diujikan adalah Kemampuan IPA dan Kemampuan IPS. Kemampuan IPA terdiri dari Mathematics for Natural Sciences, Biology, Chemistry, Physics. Kemampuan IPS terdiri dari Basic Mathematics, Economy, Sociology, Geography, Indonesia and the World.

Peserta ujian IPS dan IPA mengikuti ujian kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing.

Jadwal kegiatan

Periode pendaftaran secara online (mengisi formulir pendaftaran): 22 Mei 2023 pukul 00.00 – 22 Juni 2023

Pembayaran biaya pendaftaran: 22 Mei 2023 pukul 00.00 – 22 Juni 2023

Periode upload dokumen persyaratan pendaftaran: 22 Mei 2023 jam 00.00 – 22 Juni 2023

Pencetakan kartu tanda peserta ujian: 23 Juni 2023

Ujian saringan masuk: 25 Juni 2023 pukul 08.00 – 12.00

Pengumuman hasil seleksi masuk: 5 Juli 2023 pukul 16.00

Daftar Program Studi dan Daya Tampung



Kedokteran

Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional: 58 (gelar ganda)

Kedokteran Gigi

Pendidikan Dokter Gigi: 38 (gelar tunggal)

Teknik

Arsitektur: 13 (gelar ganda), 13 (gelar tunggal)

Teknik Bioproses: 13 (gelar ganda), 8 (gelar tunggal)

Teknik Elektro: 10 (gelar ganda), 10 (gelar tunggal)

Teknik Industri: 10 (gelar ganda), 10 (gelar tunggal)

Teknik Kimia: 10 (gelar ganda), 10 (gelar tunggal)

Teknik Mesin: 12 (gelar ganda), 10 (gelar tunggal)

Teknik Metalurgi: 14 (gelar ganda), 13 (gelar tunggal)

Teknik Perkapalan: 12 (gelar ganda), 10 (gelar tunggal)

Teknik Sipil: 12 (gelar ganda), 10 (gelar tunggal)

Hukum

Ilmu Hukum: 49 (gelar tunggal)

Ekonomi dan Bisnis

Akuntansi: 25 (gelar ganda), 12 (gelar tunggal)

Bisnis Islam: 10 (gelar tunggal)

Ilmu Ekonomi: 30 (gelar ganda), 12 (gelar tunggal)

Ilmu Ekonomi Islam: 10 (gelar tunggal)

Manajemen: 38 (gelar ganda), 21 (gelar tunggal)

Psikologi

Psikologi: 41 (gelar ganda)

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Komunikasi: 27 (gelar ganda)

Ilmu Komputer

Ilmu Komputer: 22 (gelar ganda)

Biaya kuliah

Biaya kuliah untuk program KKI terdiri dari uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI).

Berikut rincian biaya kuliah per fakultas bagi mahasiswa sarjana KKI, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), tahun akademik 2023/2024.

Fakultas Kedokteran

WNI: UKT Rp51.700.000, IPI Rp111.100.000

WNA: Rp59.400.000, IPI Rp148.500.000

Fakultas Kedokteran Gigi

WNI: UKT Rp75 juta, IPI Rp225 juta

WNA: UKT Rp86 juta, IPI Rp300 juta

Fakultas Teknik

WNI: UKT Rp25 juta, IPI Rp50 juta

WNA: UKT Rp30 juta, IPI Rp50 juta

Fakultas Hukum

WNI: UKT Rp35 juta, IPI Rp25 juta

WNA: UKT Rp42 juta, IPI Rp32 juta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

WNI: UKT Rp36 juta, IPI Rp38 juta

WNA: UKT Rp41 juta, IPI Rp50 juta

Fakultas Psikologi

WNI: UKT Rp34 juta, IPI Rp20 juta

WNA: UKT Rp34 juta, IPI Rp27 juta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

WNI: UKT Rp31 juta, IPI Rp17 juta

WNA: UKT Rp37 juta, IPI Rp20 juta

Fakultas Ilmu Komputer

WNI: UKT Rp35 juta, IPI Rp25 juta

WNA: UKT Rp40 juta, IPI Rp40 juta

