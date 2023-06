Daftar Pembaruan Apple yang Tidak Disebutkan di WWDC 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran Apple Worldwide Developers Conference atau WWDC 2023 baru saja rampung. Sejumlah pembaruan dan produk baru telah diungkap seperti iOS 17 dan headset AR/VR Vision Pro.

Tapi, seperti biasa, tak semua pembaruan itu terangkum dan disampaikan di sesi keynote speaker di hari pertama. Masih banyak fitur kecil yang dapat mengubah cara menggunakan perangkat Apple di luar perubahan besar dan signifikan yang telah dipresentasikan.

Berikut ini daftar panjang perubahan atau pembaruan yang tak kebagian sorotan di WWDC 2023 yang digelar 5-9 Juni lalu,

iOS 17 dan iPadOS 17:

- Ponsel iPhone X, 8, dan 8 Plus tidak lagi didukung.

- iPadOS 17 tidak mendukung untuk iPad Pro generasi pertama dan iPad generasi kelima.

Berbagi AirTag dan Find My akan datang:

Nantinya dapat berbagi hingga dengan lima orang.

Apple Maps mendapatkan unduhan offline:

Sewindu setelah Google Maps menambahkannya, Apple Maps akhirnya akan mendapatkan unduhan offline.

Rute kendaraan listrik yang ditingkatkan:

Pengguna akan dapat melihat stasiun pengisian daya di rute dengan ketersediaan waktu nyata. Pengguna dapat memilih jaringan pengisian, dan itu akan menunjukkan kepada apa yang tersedia di sepanjang rute yang akan dijalani. Menengok ke Google Maps, android telah memiliki fitur ini sejak 2019, dan sangat berguna.

Pintasan aplikasi akan muncul di kartu Hit Teratas dalam pencarian Spotlight:

Jadi, pengguna dapat langsung membuka album Foto Apple pilihan dengan mencarinya dari pencarian Spotlight iOS, misalnya.

Visual Look Up:

Pengguna dapat mempelajari berdasarkan foto sejak iOS 15 menggunakan fitur Visual Look Up. Kini, pengguna dapat menemukan resep masakan yang serupa dengan yang dimiliki di perpustakaan Foto. Selain itu, juga bisa mendapatkan info tentang aspek video atau potongan diambil dari Apple Photos.

Keamanan berkembang:

Kemampuan datang ke AirDrop, pemilih foto, pesan FaceTime, fitur Poster Kontak baru, dan bahkan aplikasi pihak ketiga. Fitur ini merupakan perluasan dari sistem peringatan Apple untuk foto telanjang. Perusahaan juga menambahkan opsi untuk mengaburkan gambar-gambar itu sehingga pengguna harus mengambil satu langkah lagi untuk melihatnya.

Lebih banyak peningkatan privasi:

- Apple mengatakan pengguna dapat memilih foto mana yang akan dibagikan dari dalam suatu aplikasi sambil menjaga sisa perpustakaan foto tetap pribadi.

- Aplikasi dapat menambahkan acara ke aplikasi Kalender Apple tanpa dapat benar-benar melihat kalender.

- Ada juga Mode Lockdown yang diperluas, memungkinkan pengguna mengaktifkan mode pribadi pada semua produk yang dimiliki termasuk Apple Watch.

Stiker memoji baru

Daftar belanjaan yang diurutkan secara otomatis di Pengingat:

Pengingat akan mengelompokkan item pengguna secara otomatis. Namun, pengguna dapat mengubah menurut keinginan pribadi untuk dikelompokkan, dan preferensi pengguna tetap ada.

