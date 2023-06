Cloudera Observability Optimalkan Biaya Hybrid Cloud

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cloudera, perusahaan hybrid data, mengumumkan bahwa Cloudera Observability kini tersedia secara umum untuk pelanggan menggunakan Cloudera Data Platform (CDP) di lingkungan public cloud atau private cloud.

Solusi ini menyediakan kemampuan baru untuk open data lakehouse yang diimplementasikan dengan CDP, memberikan insight yang bisa ditindaklanjuti untuk data, aplikasi dan komponen infrastruktur demi mengoptimalkan biaya, memecahkan masalah secara otomatis, dan meningkatkan kinerja.

Tata kelola keuangan dan FinOps memungkinkan dilakukannya manajemen biaya di seluruh CDP untuk menghindari kelebihan biaya dan memproyeksikan kapasitas untuk tujuan perencanaan. Pengumuman ini dibuat di ajang analis The Six Five Summit, yang diselenggarakan 6-8 Juni 2023.

“Salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan saat ini ketika mengelola beban kerja yang beroperasi di cloud adalah mendapatkan global view mengenai pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan,” ucap Rob Bearden, Chief Executive Officer Cloudera dalam keterangannya, Selasa, 13 Juni 2023.

“Dengan Cloudera Observability, pelanggan bisa mendapatkan visibilitas beban kerja dan utilisasi sumber daya yang belum pernah ada sebelumnya sehingga mereka bisa mengendalikan dan secara otomatis mengelola kelebihan anggaran dengan lebih baik, serta meningkatkan kinerja,” tambahnya.

Lingkungan hybrid dan multi-cloud adalah standar de facto baru. Dengan penyimpanan data enterprise di on premise dan berpotensi di beberapa public clouds, sulit untuk melacak dan mengelola penggunaan cloud di berbagai departemen dan cost center, menjaga platform tetap stabil dan terkendali, dan memecahkan masalah di semua infrastruktur yang berbeda ini.

Cloudera Observability menjawab tantangan-tantangan tersebut. Membangun pengalaman perusahaan dengan solusi data hybrid, Cloudera Observability memberdayakan pelanggan untuk memonitor, memahami dan mengoptimalkan pengimplementasian CDP mereka.

Pelanggan juga mendapatkan manfaat dari tindakan otomatis dan pre-built action yang bisa disesuaikan untuk meningkatkan peringatan, secara proaktif menghindari masalah, dan mengoptimalkan beban kerja.

