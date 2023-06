5 Fakta SMKN 2 Kasihan Yogyakarta, Sekolah Putri Ariani yang Lahirkan Banyak Musisi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama SMKN 2 Kasihan atau Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta tak luput menjadi perbincangan setelah Putri Ariani, siswa dari sekolah itu meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America’s Got Talent (AGT) 2023.

Saat bertemu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada 9 Juni lalu, Putri mengaku sangat terbantu oleh sekolahnya yang dapat memberikannya pembelajaran secara daring. Guru-guru di sekolahnya juga membantu dirinya mendeskripsikan gambar dan partitur ke dalam tulisan.

Selain itu, pihak sekolah juga membebaskan Putri dalam memilih sarana belajar mengajar. Kegiatannya di ajang AGT 2023 bahkan dapat dikonversi menjadi nilai untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Lantas, seperti apa keunggulan sekolah vokasi khusus musik ini? Berikut lima fakta mengenai SMKN 2 Kasihan Yogyakarta dilansir dari situs vokasi.kemdikbud.

1. Berawal dari Sekolah Musik Indonesia

Sebelum menjadi SMKN 2 Kasihan, sekolah ini awalnya didirikan di bawah nama Sekolah Musik Indonesia (SMIND) pada 1952. Sekolah ini dapat berdiri atas inisiatif masyarakat musik dan budayawan yang ada di Indonesia, khususnya pemusik Keraton Yogyakarta.

Setelah melalui beberapa perubahan lokasi, kepemimpinan, dan nama, pada 1997, sekolah khusus musik klasik ini diganti dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kasihan.

2. Lahirkan Musisi Hebat Indonesia

Sebagai candradimuka bagi calon musisi, sekolah ini telah melahirkan banyak musisi-musisi hebat Indonesia. Maestro biola Idris Sardi merupakan angkatan pertama sekolah ini.

Selain Idris Sardi, SMKN 2 Kasihan juga telah melahirkan sejumlah musisi lain yang tergabung dalam grup musik Shaggydog dan Endank Soekamti.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Jebolannya Menyebar di TNI dan Polri

Tak hanya di bidang musik, lulusan SMKN 2 Kasihan juga menyebar di berbagai bidang seperti di militer. SMKN 2 Kasihan menjadi pemasok utama untuk korps musik di Polri dan TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), khususnya untuk formasi bintara.

4. Ada 17 Pilihan Alat Musik

Setiap siswa yang masuk di SMKN 2 Kasihan akan memilih satu alat musik utama yang akan ditekuni selama tiga tahun pendidikan. Instrumen itulah yang akan menjadi kompetensi keahlian mereka kelak.

Pilihan alat musiknya ada 17 yaitu piano, gitar, vokal, kelompok string (biola, biola alto, selo, kontrabas), kelompok tiup (seruling, obo, klarinet, bassoon/fagot, saksofon, trompet, trombon, tuba), dan perkusi.

5. Kerja Sama dengan Sekolah Musik di Inggris

SMKN 2 Kasihan menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga, termasuk di luar negeri. Salah satunya adalah dengan Associated Board of The Royal School of Music (ABRSM), sebuah lembaga pendidikan musik milik kerajaan Inggris yang setiap tahunnya mengadakan kunjungan ke SMKN 2 Kasihan.

Kerja sama dengan ABRSM meliputi dukungan kurikulum dan sumber belajar, seperti buku-buku referensi untuk musik klasik. “Termasuk kerja sama untuk uji kompetensi dengan standar internasional,” kata Kepala SMKN 2 Kasihan Agus Suranto.

Pilihan Editor: Fitur Baru Samsung Galaxy Watch, Bisa Beri Peringatan Gejala Awal Stroke