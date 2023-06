Asus ROG Ally Segera Hadir di India, Ini Bocoran Harganya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah peluncurannya bulan lalu, Asus telah menyediakan konsol ROG Ally Handheld untuk dibeli di berbagai pasar seperti Jepang, Cina, dan Italia. Kini, perangkat game portabel ini akan segera tiba di India.

Akun Twitter resmi Asus ROG India telah men-tweet sebuah teaser untuk ROG Ally, mengisyaratkan kedatangannya di India. Ini adalah berita bagus bagi para gamer India karena ROG Ally akan menjadi salah satu konsol game genggam generasi pertama yang diluncurkan di negara tersebut.

Ya, Nintendo Switch dan dek Valve Steam dapat dibeli di India, namun merek masing-masing belum secara resmi meluncurkannya di negara tersebut, yang mengakibatkan penjualan konsol impor dengan harga tinggi dan tanpa jaminan atau dukungan pelanggan resmi.

Lonjakan game seluler di India menunjukkan keinginan kuat untuk perangkat genggam game di negara tersebut. Namun, harga konsol ini akan berdampak signifikan terhadap popularitasnya.

Bocoran baru-baru ini mengungkapkan detail harga ROG Ally dengan prosesor AMD Ryzen Z1 diperkirakan 71.999 INR (Rp 13,1 juta), sedangkan varian prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme diperkirakan berharga 79.999 INR (Rp 14,5 juta). Harga yang bocor ini tampak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga AS, masing-masing US$ 599 (Rp 8,9 juta) dan US$ 699 (Rp 10,4 juta), yang mungkin tampak terlalu tinggi bagi konsumen India.

Spesifikasi

Konsol game genggam Asus ROG Ally menampilkan layar IPS 7 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 piksel dan rasio aspek 16:9. Layar menawarkan visual yang halus dengan kecepatan refresh 120Hz, kecerahan puncak 500 nits, dan perlindungan Victus Corning Gorilla Glass untuk menambah daya tahan.

Konsol ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme, berdasarkan arsitektur Zen 4. Ada juga versi spesifikasi yang sedikit lebih rendah yang tersedia dengan prosesor Ryzen Z1. Dengan AMD Radeon Navi3 Graphics, 16GB LPDDR5 RAM, dan 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, ROG Ally memberikan performa yang kuat untuk gaming dan multitasking.

Berjalan di Windows 11, konsol menyediakan akses ke berbagai game dari platform seperti Steam, aplikasi EA, Epic Games, dan Xbox Game Pass. Bahkan termasuk langganan tiga bulan ke Xbox Game Pass Ultimate. Pengaturan speaker ganda dengan Teknologi Amplifier Cerdas Asus meningkatkan pengalaman bermain game dengan kualitas audio yang ditingkatkan.

Dalam hal konektivitas, konsol ini menawarkan jack headphone 3.5mm, kombo port USB 3.2 Gen2 Tipe C untuk Antarmuka Seluler ROG XG, dan dukungan untuk pembaca kartu microSD UHS-II. Namun, penting untuk dicatat bahwa masa pakai baterai 40WHr ROG Ally dengan dukungan pengisian daya 65W mungkin tidak sebanding dengan pesaingnya, seperti Steam Deck.

GIZMOCHINA

