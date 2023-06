Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Profil Juilliard School, Cuaca, Cara Daftar PPDB

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang profil Juilliard School konservatorium seni pertunjukan di New York City, Amerika Serikat. Ini adalah sekolah impian Putri Ariani, peserta audisi America’s Got Talent 2023 yang mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Berita populer selanjutnya tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk Jumat, 16 Juni 2023, dengan sebagian wilayah Indonesia dilanda hujan dan gelombang tinggi.

Selain itu, SMKN 2 Kasihan Yogyakarta, sekolah Putri Ariani membuka pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Pengisian formulir pendaftaran online mulai dibuka pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sampai hari Rabu, 5 Juli 2023.

1. Profil Juilliard School, Sekolah Impian Putri Ariani

Juilliard School konservatorium seni pertunjukan di New York City, Amerika Serikat, sekolah impian Putri Ariani, peserta audisi America’s Got Talent 2023 yang mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell.

The Juilliard School - Lincoln Center for the Performing Arts atau Juilliard School sekolah seni pertunjukan di New York City, Amerika Serikat.

Mengutip situs web Juilliard School, sekolah itu sudah ada sejak 1905. Juilliard mengutamakan nilai keunggulan, kreativitas, kesetaraan, keragaman, inklusi. Juilliard menawarkan program sarjana dan pascasarjana dalam bidang tari, drama (akting dan penulisan drama), dan musik (klasik, jazz, pertunjukan sejarah, dan seni vokal).

Juilliard juga memiliki program pendidikan yang berkelanjutan, dengan hampir 400 siswa dari sekolah dasar hingga menengah yang terdaftar di Divisi Persiapan.

2. Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Gelombang Tinggi di Beberapa Wilayah Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk Jumat, 16 Juni 2023, dengan sebagian wilayah Indonesia dilanda hujan dan gelombang tinggi.

Hujan disertai petir pada hari Jumat diperkirakan terjadi di Banjarmasin, Bandar Lampung dan Manado. Hujan lebat kemungkinan terjadi di Tarakan.

Hujan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Pontianak, Ambon dan Medan. Hujan dengan intensitas ringan kemungkinan terjadi di Banda Aceh, Yogyakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Ternate, Jayapura, Manokwari dan Palembang.

BMKG memantau pergerakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang dominan bergerak dari selatan-barat daya dengan kecepatan angin berkisar 3-25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur-tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-28 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Fakfak-Kaimana, perairan Amamapare-Agats.

3. Cara Daftar PPDB 2023 di SMKN 2 Kasihan, Sekolah Putri Ariani yang Tak Pakai Sistem Zonasi

SMKN 2 Kasihan Yogyakarta, sekolah Putri Ariani membuka pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Pengisian formulir pendaftaran online mulai dibuka pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sampai hari Rabu, 5 Juli 2023.

Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan daya tampung instrumen yang belum terpenuhi atau terisi. Per 15 Juni 2023, kuota tiga instrumen sudah terpenuhi dari 126 total pendaftar. Melansir situs PPDB SMKN 2 Kasihan, instrumen tersebut antara lain saxophone, fagot, dan perkusi.

Sebagai informasi, SMKN 2 Kasihan tidak menerapkan program zonasi maupun program PPDB online reguler Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

