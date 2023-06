Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada umumnya, orang-orang merasa terganggu karena notifikasi yang muncul dari aplikasi maupun nada dering ponsel. Jika Anda dihadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Pastinya mengaktifkan mode Do Not Disturb adalah hal terbaik. Simak pengertian Do Not Disturb dan cara mengaktifkannya.

Apa Arti Do Not Disturb

Do Not Disturb (Jangan ganggu) adalah mode personal yang dapat Anda atur kapan saja dibutuhkan. Mode tersebut salah satu pengembangan dari Priority yang kemudian disematkan pada Android 5.0 Lollipop. Fungsi utamanya adalah menolak secara signifikan atau mentah-mentah maupun opsional. Penggunaan Do Not Disturb sangat menguntungkan Anda. Selain kenyamanan Anda terjaga, Anda juga tidak perlu membisukan notifikasi per aplikasi maupun mengubah volume suara notifikasinya. Untuk menjaga privasi, mode tersebut tidak akan menampilkan pesan singkat maupun notifikasi lainnya muncul di layar ponsel yang terkunci.

Apakah Anda masih bingung tentang mode Do Not Disturb ini? Untuk memudahkan memahaminya, simak penjelasan ini lebih lanjut.

Kemungkinan Anda adalah seseorang pemilik segudang organisasi, bisnis, atau teman yang membuat Anda sering dihubungi melalui jaringan ponsel hingga larut malam. Namun, nyatanya Anda hanya ingin take time untuk diri sendiri atau keluarga. Nah, mode Do Not Disturb dapat menjadi solusi Anda untuk menghindari hiruk-pikuk yang ada di ponsel. Mengatur mode ini juga tetap dapat memberi Anda akses kepada orang-orang tertentu yang ingin Anda dengar kabarny. Dapat melalui telepon dan pesan singkat biasa maupun menggunakan perantara aplikasi media sosial.

Selain itu, Anda dapat dengan mengatur kapan saja mode ini akan aktif dan aplikasi apa saja yang terkena efek dari mode tersebut. Ada juga pengaturan lainnya dari mode ini yang dapat Anda kustomisasi sesuai kebutuhan. Sayangnya, tidak semua ponsel memiliki pengaturan mode Do Not Disturb yang canggih ini. Jika Anda pengguna Android, pastikan perangkat Anda sudah mencapai minimal Android 6.0 Marshmallow. Mode Do Not Disturb berbeda dengan pemblokiran karena semua aplikasi di ponsel Anda tetap akan menerima notifikasi dan Anda dapat melihatnya jika membuka aplikasi tersebut.

Cara Mengaktifkan Do Not Disturb

Mode Do Not Disturb dapat dengan mudah Anda aktifkan dengan sekali klik. Jika Anda masih belum paham cara mengaktifkan mode ini, berikut langkah-langkahnya untuk pengguna Android maupun iPhone.

Android

1. Silakan buka pengaturan ponsel Android Anda. Lalu, menuju menu 'Notifikasi'. Beberapa merek ponsel juga menghadirkan mode Do Not Disturb di menu pengaturan 'Suara dan Getaran'.

2. Gulir layar Android Anda ke bawah menuju bagian 'Do Not Disturb' atau 'Jangan Ganggu'.

3. Aktifkan dengan menggeser tombol ke kanan atau hanya sekali klik.

4. Untuk kenyamanan harian atau waktu tertentu, Anda bisa menjadwalkan aktifnya mode Do Not Disturb ini dengan klik 'Hidupkan terjadwal' dan atur waktu mulai dan selesai aktif. Lalu, simpan perubahan yang telah dilakukan.

5. Fitur Do Not Disturb dapat Anda kustom untuk beberapa aplikasi saja. Pilihlan aplikasi tertentu dengan klik di bagian 'Izinkan pesan dari' atau 'Exceptions'.

6. Selesai! Mode Do Not Disturb Anda telah aktif.

iPhone

Untuk pengguna iPhone dengan sistem operasi iOS, laman support.apple.com sudah menyediakan panduan agar Anda mudah menggunakan fitur Do Not Disturb. Ini lamgkahnya:

1. Silakan pilih langsung pengaturan iPhone Anda dan masuk ke bagian menu 'Focus'.

2. Lalu, klik 'Do Not Disturb' yang berlogo bulan sabit seperti logo yang ada di beberapa merek Android.

3. Anda bisa kustomisasi dengan ubah pengaturan fitur. Mulai dari waktu, lokasi, dan aplikasi yang Anda inginkan agar tidak memganggu.

4. Jangan lupa klik simpan perubahan agar Do Not Disturb berjalan di iPhone.

5. Selesai! iPhone Anda kini telah sunyi berkat mode Do Not Disturb yang aktif.

