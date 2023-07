Daftar 10 Aplikasi Paling Mahal di Dunia, Hingga Seharga Rp35,1 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai pengguna ponsel pintar (smartphone), mungkin Anda membutuhkan aplikasi untuk membantu memenuhi kebutuhan dan membantu permasalahan di jagat digital. Perangkat lunak umum yang biasa dipakai seperti WhatsApp maupun Instagram tersedia gratis di Google Play Store. Namun, apakah Anda bersedia jika diminta membayar uang dalam jumlah tak sedikit untuk menginstal beberapa daftar aplikasi paling mahal di dunia berikut?

Daftar Aplikasi Paling Mahal di Dunia

Melansir RankRed, ada lebih dari 2,3 juta aplikasi untuk platform berbasis Android. Selain gratis, ada pula aplikasi berbayar yang mematok biaya langganan dengan kisaran harga US$1-3 atau Rp14.953 sampai Rp44.859 (kurs Rp 14.953). Selain itu, terdapat pengembang (developer) yang memasang tarif hingga ratusan dolar Amerika untuk setiap akses aplikasi berikut.

10. Bonney’s Gyn Surgery, 11th Ed

Bagi mahasiswa kedokteran mungkin rela mengeluarkan uang US$180 (Rp 2,6 juta) untuk membuka aplikasi Bonney’s Gyn Surgery, 11th Ed. Aplikasi dirancang langsung oleh ahli bedah untuk mempelajari secara rinci ilmu ginekologi, uroginekologi, dan operasi organ lain. Informasi yang disajikan berfokus pada prosedur diagnostik dan bedah.

9. Pharmacotherapy Principles

Masih dari ilmu kesehatan, kali ini aplikasi Pharmacotherapy Principles yang memilih harga tak kalah fantastis. Aplikasi yang mencakup lebih dari 95 topik terapi pengobatan ini banyak dibutuhkan oleh dokter, perawat, apoteker, serta peneliti. Untuk bisa mengaksesnya, Anda perlu menyiapkan uang US$ 189,99 (Rp 2,8 juta).

8. Most Expensive Widget

Sesuai dengan namanya, Most Expensive Widget masuk dalam jajaran aplikasi paling mahal di dunia. Sayangnya, dengan menggelontorkan uang US$199 (Rp2,9 juta), pengguna hanya akan mendapatkan semacam foto latar belakang (background) layar beranda ponsel. Pantas saja apabila aplikasi ini digadang-gadang sebagai salah satu aplikasi paling tidak berguna.

7. Vuvuzela World Cup Horn Plus

Vuvuzela World Cup Horn Plus dirilis pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Aplikasi ini menawarkan fungsi sederhana, yaitu mengeluarkan suara klakson apabila ada penonton sepak bola di sekitar Anda yang mengganggu. Meskipun begitu, tarif yang dibebankan oleh pengembang mencapai US$200 (Rp2,9 juta).

6. Super Color Runner

Super Color Runner masuk dalam deretan game paling mahal di Google Play Store. Permainan Android ini menyajikan visualisasi pelari tanpa akhir dengan empat jalur. Antarmuka dan pengalaman gim yang ditunjukkan sangat biasa untuk biaya sebesar US$200 (Rp2,9 juta).

5. Zollinger Atlas of Surgery

Atlas bedah Zollinger menjadi salah satu sumber terpercaya untuk belajar ilmu bedah. Tidak hanya berisi kumpulan informasi yang membosankan, aplikasi ini dibekali lebih dari 1.800 gambar yang dapat diperbesar dan memberi detail selengkap-lengkapnya. Navigasi yang mudah sangat sesuai dengan biaya US$224 (Rp3,3 juta).

4. Zollinger’s Atlas of Surgery

Sama halnya dengan Zollinger Atlas of Surgery seperti di atas, hanya saja berasal dari pengembang berbeda. Salah satu aplikasi paling mahal di dunia ini akan mengajarkan cara melakukan 230 prosedur pembedahan, termasuk operasi laparoskopi. Biaya yang perlu disiapkan untuk mengaksesnya sebesar US$249,99 (Rp3,7 juta).

3. I’m Rich

Aplikasi ini tidak akan memberi Anda apapun. Apabila Anda memiliki uang melimpah dan berlebihan, tak ada salahnya membayar akses aplikasi I’m Rich. Dengan uang US$384,99 (Rp5,7 juta), pengguna hanya akan memperoleh gambar berlian mewah.

2. The Most Expensive App

Aplikasi aneh dan penuh gimmick lainnya datang dari The Most Expensive App. Pengembang menjanjikan gambar berlian mewah apabila pengguna membayar uang US$400 (Rp5,9 juta). Uniknya, ketika melihat tangkapan layar (screenshot) di Google Play Store, hanya terdapat gambar dengan teks “You’ll see a shiny diamond here”, bukanlah gambar asli.

1. Abu Moo Collection

Gelar aplikasi paling mahal di dunia nomor satu diraih oleh Abu Moo Collection. Pengembang menawarkan kumpulan enam aplikasi dengan gambar alam semesta. Untuk masing-masing aplikasi seharga US$400 (Rp 5,9 juta) atau total US$2.400 (Rp35,8 juta) untuk seluruhnya.

