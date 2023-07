Telkomsel Umumkan Talenta Terbaik IndonesiaNEXT Season 7, Mahasiswa ITB Raih Best of The Best

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Telkomsel mengumumkan 32 talenta digital terbaik lewat rangkaian program unggulan Corporate Social Responsibility (CSR), IndonesiaNEXT Season 7. Sesi 7 ini berlangsung pada Desember 2022 hingga Juli 2023 dengan talenta digital terbaik dari total 6.648 peserta.

Acara Crowning Session IndonesiaNEXT Season 7 sekaligus juga mengumumkan keberlanjutan Program IndonesiaNEXT Season 8 di Jakarta, 18 Juli 2023.

Melalui Program IndonesiaNEXT, Telkomsel mempertegas komitmen untuk melakukan berkontribusi nyata dalam mendukung pengembangan talenta digital tanah air. Telkomsel memberikan akses pada peningkatan kompetensi dan kapabilitas digital.

Program IndonesiaNEXT Season 7 mengusung tema #WeAreTheNext yang memiliki fokus pada pengembangan keahlian digital talenta muda untuk dapat membawa perubahan yang berdampak bagi Indonesia dan mampu bersaing di sektor dunia digital. Peserta diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional yang berkelanjutan.

Direktur Human Capital Management Telkomsel, R. Muharam Perbawamukti, mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan talenta digital cukup besar dalam menyongsong era industri 4.0. Acara ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk meningkatkan nilai ekonomi digital Tanah Air.

Riset Asian Development Bank yang dilakukan di lima negara, yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Filipina, dan Amerika Serikat, menemukan hampir 75 persen pemberi kerja membutuhkan talenta digital dengan keterampilan dasar, menengah, hingga lanjutan.

“Melalui IndonesiaNEXT, Telkomsel berkomitmen untuk terus berkontribusi membuka peluang dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapabilitas talenta muda Indonesia agar dapat menjadi talenta digital yang berkualitas dan berdaya saing global,” kata Muharam.

Pada puncak gelaran Crowning Session IndonesiaNEXT Season 7, Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada 32 talenta digital peraih best talents. Peserta adalah mahasiswa dan talenta digital terpilih dari 321 perguruan tinggi Indonesia. Terpilihnya talenta tersebut telah melalui serangkaian proses, mulai dari ujian International Certification, Soft Skills Assessment, hingga Qualification Panels.

IndonesiaNEXT juga mengukuhkan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung yang bernama Patrick Segara sebagai Best of The Best Talent Program IndonesiaNEXT Season 7.

Patrick yang telah membuktikan kompetensi dan kapabilitas digitalnya melalui pembuatan presentasi untuk ide solusi berbasis teknologi kesehatan (HealthTech) yang berjudul “DiaCare One Stop Solution for Diabetes Care Through Comprehensive Digital Ecosystem” untuk menghadirkan solusi bagi berbagai penderita diabetes di Indonesia.

