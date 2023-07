Hadirkan 29 Perusahaan, Bursa Karir ITB Diminati Ribuan Orang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Bursa Karir selama dua hari di Gedung Sasana Budaya Ganesha, 28-29 Juli 2023. Kepala SubDirektorat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan ITB Hafiz Aziz mengatakan jumlah pengunjung yang telah mendaftar untuk mendapatkan tiket sekitar 5.000 orang secara daring dan luring. “Jumlah lowongan yang dibuka selama acara ini berlangsung lebih dari 125,” katanya Sabtu, 29 Juli 2023.

Sebanyak 29 perusahaan terlibat dalam perekrutan tenaga kerja baru itu. Menurut Hafiz, minat perusahaan cukup tinggi dan jumlah peserta yang ikut tergolong banyak. Hingga sehari sebelum acara berlangsung masih ada perusahaan yang ingin mendaftar untuk menjadi peserta, namun panitia tidak dapat memfasilitasi. ITB menghelat Bursa Karir sebanyak dua kali dalam setahun.

Hafiz mengatakan, perusahaan peserta Bursa Karir ITB ini datang dari berbagai jenis industri dengan kebutuhan rekrutmen seperti untuk perbankan, engineering, dan teknologi informasi. Adapun lowongan yang tergolong sulit atau jarang peminatnya terkait dengan kemampuan bahasa asing, khususnya Mandarin dan Jepang. “Di mana kebutuhan dari perusahaan itu harus yang lancar atau fasih berbahasa asing tersebut,” ujarnya.

Seorang pengunjung, Fuad Mubarak asal Tangerang Selatan, terlihat mengumpulkan aneka brosur beberapa perusahaan di tangannya. Lulusan jurusan Fisika 2023 dari Universitas Jenderal Soedirman itu tengah mencari pekerjaan di industri pengeboran minyak dan gas. Alternatif lainnya sebagai staf analisis teknologi informasi. Setelah diwisuda Maret lalu, dia telah mengirimkan sekitar 30 surat lamaran. “Sudah interview 15 kali tapi belum rezeki saja,” kata dia.

Alasannya sulit mendapat pekerjaan, menurut Fuad, karena persaingannya ketat dari lulusan perguruan tinggi besar. Selain itu kriteria yang dicari kadang cukup tinggi. Keahlian yang diminta perusahaan seperti pelamar harus paham bahasa pemrograman komputer. “Di kampus ada yang diajarkan dan belum,” ujarnya.

Perusahaan yang ikut dalam Bursa Karir ITB itu adalah PT Gotion Indonesia Materials, PT Equnix Business Solutions, Metallurgical Corporation of China Ltd, Bank Danamon, Huawei Tech Investment, Hand Solutions Indonesia, PT Paragon Technology and Innovation, Pertamina Hulu Energy, PT DMG Mori Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk, Bank Mandiri, PT QMB New Materials, Duniatex Group.

Kemudian ada PT Surya Semesta Internusa Tbk, Toppan Equaria Pte Ltd, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Bank BTPN, Asia to Japan Co. Ltd, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk,PT Bank OCBC NISP Tbk, Fourth Valley Concierge, PT Bangunindo Teknusa Jaya, NS BlueScope Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Insera Sena (Polygon Group), PT Shaangu Power Indonesia, Bank BRI, dan UOB.

Keuntungan bagi peserta Bursa Karir ITB, menurut Hafiz, yaitu mendapat kesempatan untuk mengenalkan perusahaan dan melakukan rekrutmen secara langsung di lokasi acara. Sementara bagi pengunjung, mereka dapat bertemu dan berkomunikasi dengan perwakilan perusahaan secara langsung.

Selain pelamar bisa mengikuti rangkaian rekrutmen oleh beberapa perusahaan di tempat acara, panitia membuka layanan konseling karir dengan para konselor profesional, dan menampilkan institusi pemberi beasiswa. Di ujung selasar gedung juga digelar pameran startup mahasiswa ITB dari program PMWxTOP dengan purwarupa produknya, seperti baju bermagnet, dan sabun dari limbah biji kopi.

