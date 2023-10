Cerita Medan Baru Perang Teknologi Amerika Serikat - China, RISC-V 'Risiko Lima'

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sebuah front baru perang teknologi Amerika Serikat - Tiongkok, pemerintahan Presiden Joe Biden menghadapi tekanan dari beberapa anggota parlemen untuk membatasi perusahaan-perusahaan Amerika mengerjakan teknologi chip yang tersedia secara bebas dan banyak digunakan di Cina atau China. Ini adalah sebuah langkah yang dapat mengubah cara industri teknologi global berkolaborasi. melintasi perbatasan.

Yang dipermasalahkan adalah RISC-V, yang diucapkan sebagai "risiko lima". Ini sebuah teknologi sumber terbuka yang bersaing dengan teknologi kepemilikan mahal dari perusahaan semikonduktor dan desain perangkat lunak Inggris Arm Holdings (O9Ty.F). RISC-V, dikutip dari Reuters, dapat digunakan sebagai bahan utama untuk apa pun mulai dari chip ponsel cerdas hingga prosesor canggih untuk kecerdasan buatan.

Beberapa anggota parlemen – termasuk dua ketua komite Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, Senator Republik Marco Rubio dan Senator Demokrat Mark Warner – mendesak pemerintahan Biden untuk mengambil tindakan terkait RISC-V, dengan alasan keamanan nasional.

Para anggota parlemen menyatakan kekhawatirannya bahwa Beijing mengeksploitasi budaya kolaborasi terbuka di antara perusahaan-perusahaan Amerika untuk memajukan industri semikonduktornya sendiri, yang dapat mengikis keunggulan AS saat ini di bidang chip dan membantu Tiongkok memodernisasi militernya. Komentar mereka mewakili upaya besar pertama untuk membatasi pekerjaan perusahaan-perusahaan AS di RISC-V.

Perwakilan Mike Gallagher, ketua komite terpilih DPR untuk Tiongkok, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa Departemen Perdagangan perlu "mewajibkan setiap orang atau perusahaan Amerika untuk menerima izin ekspor sebelum terlibat dengan entitas RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam hal ini." Teknologi RISC-V."

Seruan untuk mengatur RISC-V adalah yang terbaru dalam perselisihan AS-Tiongkok mengenai teknologi chip yang meningkat tahun lalu dengan pembatasan ekspor yang luas. Pemerintahan Biden mengatakan kepada Tiongkok bahwa mereka akan memperbaruinya bulan ini.

"PKT (Partai Komunis Tiongkok) menyalahgunakan RISC-V untuk menyiasati dominasi AS atas kekayaan intelektual yang diperlukan untuk merancang chip. Masyarakat AS tidak boleh mendukung strategi transfer teknologi RRT yang berfungsi menurunkan undang-undang pengendalian ekspor AS," Perwakilan Michael McCaul, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

McCaul mengatakan dia menginginkan tindakan dari Biro Industri dan Keamanan, bagian dari Departemen Perdagangan yang mengawasi peraturan pengendalian ekspor, dan akan menerapkan undang-undang jika hal itu tidak terwujud.

Biro tersebut “terus-menerus meninjau lanskap teknologi dan lingkungan ancaman, dan terus menilai cara terbaik untuk menerapkan kebijakan pengendalian ekspor kami untuk melindungi keamanan nasional dan menjaga teknologi inti,” kata juru bicara Departemen Perdagangan dalam sebuah pernyataan.

“Komunis Tiongkok sedang mengembangkan arsitektur chip sumber terbuka untuk menghindari sanksi kami dan mengembangkan industri chipnya,” kata Rubio dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. “Jika kita tidak memperluas kendali ekspor untuk mencakup ancaman ini, suatu hari Tiongkok akan melampaui kita sebagai pemimpin global dalam desain chip.”

“Saya khawatir undang-undang pengendalian ekspor kita tidak mampu menghadapi tantangan perangkat lunak sumber terbuka – baik dalam desain semikonduktor canggih seperti RISC-V atau di bidang AI – dan diperlukan perubahan paradigma yang dramatis,” kata Warner. dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

RISC-V diawasi oleh yayasan nirlaba yang berbasis di Swiss yang mengoordinasikan upaya antar perusahaan nirlaba untuk mengembangkan teknologi tersebut.

Teknologi RISC-V berasal dari laboratorium di Universitas California, Berkeley, dan kemudian mendapat pendanaan dari Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan (DARPA) Pentagon. Pembuatnya membandingkannya dengan Ethernet, USB, dan bahkan internet, yang tersedia secara gratis dan memanfaatkan kontribusi dari seluruh dunia untuk membuat inovasi lebih cepat dan lebih murah.

Teknologi Huawei

Para eksekutif Huawei Technologies Tiongkok telah menjadikan RISC-V sebagai pilar kemajuan negara tersebut dalam mengembangkan chipnya sendiri. Namun Amerika Serikat dan sekutunya juga telah ikut serta dalam teknologi ini, dengan raksasa chip Qualcomm (QCOM.O) bekerja sama dengan sekelompok perusahaan otomotif Eropa dalam pembuatan chip RISC-V dan Google dari Alphabet mengatakan mereka akan menjadikan Android, ponsel paling populer di dunia. sistem operasi, bekerja pada chip RISC-V.

Qualcomm menolak berkomentar. Para eksekutifnya mengatakan pada bulan Agustus bahwa mereka yakin RISC-V akan mempercepat inovasi chip dan mengubah industri teknologi.

Google tidak menanggapi permintaan komentar.

Jika pemerintahan Biden mengatur partisipasi perusahaan-perusahaan AS di yayasan yang berbasis di Swiss sesuai dengan keinginan para anggota parlemen, langkah ini dapat mempersulit kerja sama perusahaan-perusahaan Amerika dan Tiongkok dalam standar teknis terbuka. Hal ini juga dapat menciptakan rintangan bagi upaya Tiongkok dalam mencapai swasembada chip, serta bagi upaya AS dan Eropa untuk menciptakan chip yang lebih murah dan lebih serbaguna.

Jack Kang, wakil presiden pengembangan bisnis di SiFive, sebuah startup berbasis di Santa Clara, California yang menggunakan RISC-V, mengatakan potensi pembatasan pemerintah AS terhadap perusahaan-perusahaan Amerika terkait RISC-V akan menjadi "tragedi yang luar biasa."

“Ini seperti melarang kami bekerja di internet,” kata Kang. “Ini akan menjadi kesalahan besar dalam hal teknologi, kepemimpinan, inovasi dan perusahaan serta lapangan kerja yang sedang diciptakan.”

Mengatur diskusi terbuka mengenai teknologi lebih jarang terjadi dibandingkan mengatur produk fisik, namun bukan tidak mungkin, kata Kevin Wolf, pengacara pengendalian ekspor di firma hukum Akin Gump yang bertugas di Departemen Perdagangan pada masa mantan Presiden Barack Obama. Peraturan yang ada mengenai ekspor chip dapat membantu memberikan kerangka hukum untuk proposal semacam itu, kata Wolf.

