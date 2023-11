Model xAI, Perusahaan AI Milik Elon Musk Siap Rilis Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk mengumumkan perusahaan rintisan kecerdasan buatan miliknya, yakni xAI, siap rilis pada Sabtu, 4 November 2023. Namun, model pertama AI ini hanya akan dirilis bagi kelompok tertentu saja.

"Besok, xAI akan merilis AI pertama bagi kelompok tertentu. Dalam beberapa hal penting, ini (model baru xAI) adalah yang terbaik yang ada saat ini," tulis miliarder dan Chief Executive Officer Tesla tersebut pada Jumat, 3 November 2023.

Hampir setahun lalu, ChatGPT dari OpenAI dirilis. Tepatnya pada 30 November 2022. Kehadirannya menarik perhatian para pebisnis dan pengguna di seluruh penjuru dunia.

Pada akhirnya, adopsi teknologi AI generatif pun melonjak naik. Melansir Reuters, Elon Musk mendirikan OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT pada 2015. Namun, dia mengundurkan diri dari dewan perusahaan pada 2018.

"Segera setelah versi beta awal keluar, sistem Grok xAI akan tersedia untuk semua pelanggan X Premium+," kata Musk dalam unggahannya pagi ini, Sabtu, 4 November 2023.

Pada minggu lalu, X atau yang sebelumnya bernama Twitter telah meluncurkan dua paket langganan baru. Pertama, paket Premium+ seharga US$ 16 per bulan bagi pengguna yang bersedia membayar untuk pengalaman bebas iklan. Kedua, ada paket dasar seharga US$ 3 per bulan.

Dalam unggahan lainnya, Musk menyatakan bahwa sistem Grok xAI dirancang dengan sedikit humor dalam tanggapan-tanggapannya. Selain itu, Grok memiliki akses real-time terhadap informasi melalui platform X. Inilah yang disebut Musk menjadi keunggulan besar jika dibandingkan dengan model lain.

Tim di balik xAI berasal dari DeepMind Google, yakni induk Windows dan perusahaan riset AI terkemuka lainnya. Sejatinya, X dan xAI memang terpisah, namun kedua perusahaan ini bekerja sama secara erat. Di samping itu, xAI juga bekerja sama dengan Tesla dan perusahaan lainnya.

Salah satu pendiri Oracle, Larry Ellison sekaligus teman dekat Elon Musk mengatakan, xAI telah menandatangani kontrak untuk melatih model AI di cloud Oracle. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada bulan September lalu.

REUTERS

