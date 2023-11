Alasan Pemerintah Jepang Berikan Anugerah Bintang Jasa kepada Guru Besar Unesa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Djodjok Soepardjo menerima penghargaan Bintang Jasa The Order of The Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon dari Pemerintah Jepang. Ia merupakan Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Djodjok dalam meningkatkan pertukaran di bidang akademik dan memperdalam persahabatan Jepang dengan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Jepang, Kamikawa Yoko melalui Konsulat Jenderal Jepang untuk Surabaya mengirimkan surat ucapan selamat yang diserahkan di International Multicultural (I'Mc) Center, Surabaya pada Jumat, 3 November 2023.

"Saya dinilai oleh Pemerintah Jepang sebagai jembatan yang mempererat hubungan Indonesia dan Jepang, serta membantu memperdalam pemahaman kedua negara akan budaya dan ilmu pengetahuan masing-masing. Tentu ini suatu kehormatan," ujar dosen Pendidikan Bahasa Jepang itu, melansir laman Unesa.

Jejak kontribusi Djodjok

Selama bertahun-tahun, guru besar kelahiran Tasikmalaya itu berperan penting dalam memperluas pertukaran mahasiswa antara Indonesia dan Jepang. Baik sebagai dosen bahasa Jepang di Unesa maupun di I'Mc Center. Sebagai pakar bahasa Jepang, Djodjok aktif mendorong pengembangan studi bahasa Jepang di Indonesia.

Baca Juga: Daftar 5 Negara dengan Utang Terbanyak

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, ia mengembangkan kursus bahasa Jepang dengan menyasar berbagai kalangan melalui I'Mc Center. Djodjok menjabat sebagai Ketua Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia sejak 2018. Sejak itu pula, ia berkontribusi terhadap sosialisasi dan perkembangan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia, termasuk dalam penguatan jaringan pengajar bahasa Jepang.

Satu dari tiga WNI yang menerima penghargaan

Penghargaan The Order of the Rising Sun merupakan salah satu penghargaan tertinggi dalam Pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang memberikan anugerah Bintang Jasa tersebut kepada tiga orang Warga Negara Indonesia. Djodjok merupakan satu dari 3 orang itu. Dua tokoh lainnya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Mochamad Basuki Hadimoeljono dan eks Menteri Luar Negeri Indonesia, Noer Hassan Wirajuda.

Pilihan Editor: Unesa Manfaatkan ChatGPT untuk Menganalisa Kelayakan Penelitian