Poco C65 Dirilis Global, Ini Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Poco telah memperluas portofolio produknya di pasar global dengan meluncurkan ponsel entry-level seri C baru, yakni Poco C65. Ponsel ini diluncurkan lewat unggahan video di saluran YouTube resmi Poco Global.

Dikutip dari Gadgets Now, ponsel ini telah tersedia untuk pasar Amerika Serikat. Perusahaan belum mengungkapkan apakah ponsel ini akan meluncur ke Indonesia. Poco C65 tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni hitam, biru dan ungu.

Varian 6G/128GB akan dibanderol dengan harga 129 dolar AS (sekitar Rp2 juta), sedangkan varian 8GB/256GB dibanderol 149 dolar AS (sekitar Rp 2,33 juta). Namun, perusahaan saat ini menawarkan ponsel ini dengan harga awal masing-masing 109 dolar AS (sekitar Rp 1,7 juta) dan 129 dolar AS (sekitar Rp 2 juta).

Spesifikasi Poco C65

Ponsel terbaru dari Poco ini memiliki layar HD+ 6,74 inci dengan aspek rasio 20:9, refresh rate 90Hz, dan Corning Gorilla Glass. Poco C65 hadir ditenagai prosesor octa-core MediaTek Helio G85 12nm yang didukung oleh RAM hingga 8GB dan penyimpanan 256GB. Poco juga memungkinkan pengguna untuk memperluas penyimpanan hingga 1TB dengan kartu microSD.

Untuk fotografi, Poco C65 memiliki pengaturan kamera belakang ganda yang mencakup sensor utama 50MP dan sensor makro 2MP. Ponsel ini juga dilengkapi kamera depan 8MP untuk selfie dan panggilan video.

Untuk fitur lainnya, ponsel ini mendukung dual SIM dan ditanami baterai 5000mAh yang mendukung pengisian daya 18W. Poco C65 sudah mendukung Android 13 dengan MIUI 14 for Poco. Ponsel terbaru ini juga dilengkapi sensor sidik jari yang dipasang di samping untuk otentikasi. Konektivitas ponsel ini mendukung 4G, dual Wi-Fi standards, Bluetooth 5.1 dan port USB Type-C.

