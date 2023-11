Game Indonesia Masuk Nominasi The Game Awards, Simak Asal-usul Penghargaan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Game konsol karya Mojiken Studios, A Space for the Unbound masuk nominasi The Game Awards 2023. Ini salah satu game dari Indonesia. Dikutip dari The Games Awards 2023 game A Space for the Unbound masuk dalam nominasi kategori Game for Impact.

Apa Itu The Game Awards?

Dikutip dari Fandom, The Game Awards mulanya dikenal dengan nama Video Game Awards atau VGA yang pertama kali diadakan oleh Spike TV pada 2003. Acara ini bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada para inovator dan kontributor di industri game.

VGA berkembang dari sekadar acara seiring dengan perkembangan industri permainan. Pada 2014, acara tersebut berganti nama menjadi The Game Awards dan mulai disiarkan secara daring (streaming) untuk mencakup audiens global.

Dikutip dari situs webnya, The Game Awards didirikan oleh Geoff Keighley. Ia jurnalis, pembawa acara, dan produser program video game di berbagai platform. Keighley terkenal karena karyanya dengan Entertainment Weekly, Spike TV, G4, dan YouTube, dan serial penting kisah pengembangan game di balik layar yang dikenal sebagai The Final Hours. Keighley juga saat ini memproduksi program Opening Night Live gamescom dan Summer Game Fest.

Dikutip dari Game Rant, sejak dimulai pada 2014, The Game Awards telah menjadi acara tahunan besar-besaran bagi industri game. Nominasi untuk sebagian besar kategori The Game Awards dipilih oleh juri internasional. Mereka terdiri atas 100 media global dan outlet influencer.

Juri khusus juga berkumpul untuk kategori lain termasuk esports, aksesibilitas, dan adaptasi terbaik. Tiap tempat pemungutan suara melengkapi surat suara yang bersifat rahasia dan tak diberi peringkat berdasarkan opini kolektif.

The Game Awards tak hanya bertujuan memberikan penghargaan kepada game terbaik dalam berbagai kategori. Tapi, ia juga sebagai platform untuk pencapaian dalam industri dan wawasan terbaru tentang masa depan industri game.

