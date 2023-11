Bocoran Ungkap Tanggal Peluncuran Samsung Galaxy S24

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari lalu, terungkap bahwa Samsung berencana meluncurkan seri Galaxy S24 pada Januari 2024, sebulan lebih awal dari jadwal peluncuran biasanya untuk ponsel andalan perusahaan. Kini, detail lebih lanjut tentang tanggal pengumuman Galaxy S24, tanggal pre-order, dan tanggal pengiriman telah terungkap.

Menurut laporan dari The Elec, sebagaimana dikutip SamMobile, Galaxy S24 kabarnya akan diumumkan pada 17 Januari 2024 di San Jose, California, AS. Biasanya Samsung menggelar acara peluncuran Galaxy Unpacked di New York, namun acara Galaxy Unpacked 2024 untuk Galaxy S24 bisa saja digelar di lokasi Apple.

Menurut laporan yang sama, pelanggan dapat melakukan pre-order Galaxy S24, Galaxy S24+, dan Galaxy S24 Ultra pada 18 Januari (19 Januari di Korea Selatan karena perbedaan waktu), dan perangkat pre-order akan mulai menjangkau pelanggan mulai 26 Januari hingga 30 Januari. Setelah itu semua orang dapat mulai membeli Galaxy S24 mulai 30 Januari 2024.

Meski harga seri Galaxy S24 belum diumumkan, namun Samsung diperkirakan akan mempertahankan harga yang serupa dengan seri Galaxy S23. Artinya Galaxy S24 bisa mulai dari US$ 900, sedangkan Galaxy S24+ dan Galaxy S24 Ultra masing-masing bisa dihargai US$ 1.000 dan US$ 1.200.

SamMobile telah mengungkapkan beberapa bulan yang lalu bahwa Galaxy S24 akan menjadi ponsel AI pertama Samsung yang menampilkan fitur AI yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat mengubah nama Bixby menjadi Galaxy AI, dan telah mengungkapkan fitur AI pertama: transliterasi bahasa real-time selama panggilan.

Samsung mempertimbangkan San Francisco (AS) dan Seoul (Korea Selatan) sebagai lokasi acara peluncuran potensial untuk Galaxy S24 tetapi akhirnya memutuskan untuk mengadakan acara tersebut di San Jose karena kolaborasi erat dengan Google dan persaingan dengan Apple.

Perusahaan meluncurkan Galaxy S24 dua minggu lebih awal dari Galaxy S23 untuk meningkatkan pendapatan pada kuartal pertama tahun ini. Perusahaan tampaknya telah menetapkan batas waktu di mana penjualannya mencapai puncaknya pada Q1 dan Q3 setiap tahunnya, berkat peluncuran ponsel seri Galaxy S dan Galaxy Z.

