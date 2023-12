10 Kampus Terbaik di Cina Versi EduRank 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cina menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi para calon mahasiswa asal Indonesia. Berdasarkan data Institute of Statistics, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Cina menduduki peringkat ke-12 sebagai negara paling banyak dipilih calon mahasiswa berwarga negara Indonesia (WNI) untuk menempuh studi, dengan jumlah 679 orang.

Lantas, di mana sajakah kampus terbaik di Cina?

Daftar Kampus Terbaik di Cina Versi EduRank 2023

Portal pemeringkat perguruan tinggi EduRank menyusun daftar 100 dari 960 universitas terbaik di Cina pada 2023. Rangking ditentukan dari analisis 126 juta sitasi yang diterima oleh 9,92 juta lembaga publikasi akademis dan popularis 1.905 alumni yang diakui dunia.

Adapun deretan kampus di Cina terbaik versi EduRank 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tsinghua University

Tsinghua University merupakan perguruan tinggi yang meraih peringkat ke-2 terbaik di Asia dan ke-47 sedunia. Universitas yang terletak di Beijing ini menawarkan beberapa program studi untuk jenjang sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Salah satu alumni Tsinghua University paling populer adalah Presiden Xi Jinping yang kuliah S1 Teknik Kimia (1975-1979) dan Doctor of Laws in Marxist Philosophy (1998-2002).

2. Peking University

Di posisi ke-2, ada Peking University yang meraih peringkat ke-4 terbaik di Asia dan ke-47 di dunia. Universitas yang didirikan pada 1898 ini menawarkan beberapa program studi jenjang S1-S3 dalam cabang ilmu Seni dan Humaniora, Ekonomi, Teknik, Seni Rupa, Manajemen, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Sosial.

3. Zhejiang University

Selanjutnya, Zhejiang University yang terletak di Hangzhou meraih peringkat ke-7 terbaik se-Asia serta terbaik ke-102 di dunia. Perguruan tinggi yang berdiri pada 1897 ini melahirkan beberapa alumnus ternama, beberapa di antaranya adalah atlet renang Sun Yang, sosialis Chen Duxiu, dan peneliti nuklir Chien-Shiung Wu.

4. Shanghai Jiao Tong University

Shanghai Jiao Tong University meraih peringkat ke-9 sebagai perguruan terbaik di Asia. Di tingkat global, kampus yang berdiri pada 1896 ini menduduki posisi ke-107. Kampus yang berada di Shanghai ini memiliki beberapa alumni ternama, seperti pemain basket Yao Ming, politisi Hu Yaobang, dan atlet tenis meja Ma Long.

5. Chinese University of Hong Kong

Chinese University of Hong Kong termasuk salah satu kampus terbaik di China versi EduRank 2023. Perguruan tinggi yang telah didirikan sejak 1963 ini meraih peringkat 11 terbaik se-Asia dan peringkat ke-133 di tingkat dunia. Beberapa alumni Chinese University of Hong Kong, di antaranya aktor Adam Cheng Siu-chow dan Tracy Chu Tsin-suet.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

6. Fudan University

Berikutnya, Fudan University yang dinobatkan sebagai universitas terbaik di Asia nomor 17 dan nomor 165 di tingkat global. Kampus yang berdiri sejak 1905 ini menjadi tempat belajar beberapa politisi di Cina, seperti Wang Huning, Han Zheng, dan Li Yuanchao.

7. University of Science and Technology of China

University of Science and Technology menjadi perguruan tinggi terbaik se-Asia pada posisi ke-20 dan terbaik di dunia, dengan peringkat ke-188. Universitas yang didirikan pada 1958 ini mempunyai beberapa alumnus yang populer, seperti sejarawan Guo Moruo, peneliti biofisika Jiankui He, dan politisi Wang Yang.

8. Nanjing University

Bergeser ke Nanjing University yang menduduki peringkat ke-22 terbaik di Asia dan ke-202 di dunia. Perguruan tinggi yang telah eksis sejak 1902 ini menjadi tempat kuliah beberapa tokoh ternama, seperti diplomat Hua Chunying dan Yang Jiechi.

9. Huazhong University of Science and Technology

Huazhong University of Science and Technology terletak di Wuhan dan telah berdiri sejak 1953 lalu. Perguruan tinggi ini meraih peringkat terbaik ke-23 di Asia dan ke-205 di dunia. Huazhong University of Science and Technology menawarkan program studi yang relatif lengkap, mulai dari teknik hingga seni dan desain.

10. Wuhan University

Kampus terbaik di China versi EduRank 2023 nomor 10 adalah Wuhan University. Universitas yang berdiri pada 1893 ini meraih peringkat ke-24 di Asia dan ke-213 di dunia. Salah satu alumnus Wuhan University yang terkenal, yaitu aktris Wu Qian.

MELYNDA DWI PUSPITA

PIlihan Editor: Inilah 10 Kampus Terbaik Asia Versi QS Asian University Rankings 2024