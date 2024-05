Peneliti Unair Temukan Senyawa Penghambat Sel Kanker, Raih Penghargaan Best Paper

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti muda yang merupakan mahasiswa doktoral Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (Unair) Muhammad Ikhlas Abdjan berhasil mengukir namanya di kancah internasional dengan meraih best paper award dari jurnal ternama “Engineered Science” pada International Conference on Innovative Discoveries and Advancements in Applied Sciences iDEAAS 2024 Universitas Mahsa, Kuala Lumpur, Malaysia.

Apresiasi langsung diberikan atas risetnya dalam penemuan senyawa obat untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Penelitiannya terpilih sebagai salah satu best paper award dari ratusan peneliti seluruh dunia. Ikhlas merupakan satu-satunya mahasiswa yang mengikuti ajang tersebut. Rata-rata peserta merupakan peneliti senior dan profesor yang sedang melakukan penelitian.

Bukan hanya itu, riset yang berada di bawah bimbingan Nanik Siti Aminah dan Alfinda Novi Kristanti itu sebelumnya juga meraih penghargaan, yaitu masuk Popular Chemistry pada 2022, dan hot artikel koleksi tahun 2021 pada publisher ternama Royal Society of Chemistry.

Temuan Senyawa

Penelitian Ikhlas yang berjudul "Pharmacokinetic, DFT Modeling, Molecular Docking, and Molecular Dynamics Simulation Approaches: Diptoindonesin A as a Potential Inhibitor of Sirtuin-1" berhasil menarik mata dunia. Alasannya, penelitian itu merupakan temuan baru berupa senyawa Diptoindonesin A yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker.

“Senyawa ini ditemukan oleh pembimbing saya Prof. Nanik Siti Aminah, namun belum pernah diujikan pada enzim sirtuin-1. Karena itu saya meneruskan penelitian ini guna menemukan inovasi baru untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dengan uji coba Diptoindonesin A dengan enzim sirtuin-1,” kata Iklhas dikutip dari siaran pers, Jumat, 3 Mei 2024.

Uniknya, senyawa Diptoindonesin A dapat ditemukan pada tanaman Shorea seminis yang tumbuh di kawasan Pulau Kalimantan. Menurut Ikhlas, Sirtuin-1 merupakan salah satu dari kelas enzim sirtuin penyebab terjadinya kanker. Ikhlas mengatakan bahwa penelitian tersebut berfokus pada sirtuin-1 lantaran hampir seluruh jenis kanker terdapat aktivitas dari enzim tersebut.

“Penelitian ini berfokus pada sirtuin-1. Sebab, enzim ini merupakan major dan aktivitasnya dapat terlihat pada kebanyakan jenis kanker seperti serviks, kanker payudara, prostat dan lain sebagainya. Sirtuin-1 akan membantu meregulasi sel kanker sehingga akan terus bertumbuh dan tidak terkontrol,” tuturnya.

Ikhlas menambahkan bahwa sebelumnya ia melakukan uji coba simulasi perhitungan di laboratorium. Dari beberapa senyawa enzim yang diujikan menggunakan metode perhitungan komputasi pada level molekuler, Diptoindonesin A punya efek penghambatan yang baik terhadap sirtuin-1.

Mekanisme dan Metode Penelitian

Ikhlas mengatakan penelitian itu menggunakan kajian komputasi yang mencakup metode Pharmacokinetic, DFT modeling, molecular docking, dan molecular dynamics simulation.

Studi farmakokinetika guna memprediksi kriteria kandidat obat dari kedua senyawa, yaitu diptoindonesin A dan viniferin. Hal itu juga digunakan untuk memprediksi ADMET (absorbsi, distribusi, metabolisme, excretion, toxicity). Berdasar ADMET, Diptoindonesin A bisa terabsorbsi ke dalam usus halus. Dan, berdasar distribusi BBB permeability tidak mempengaruhi langsung sel otak. Senyawa tersebut juga tidak mempengaruhi sistem metabolisme tubuh

DFT Modeling digunakan untuk menggambarkan properties dari senyawa pada tingkat molekuler sampai atomistik, apakah molekul ini stabil ataukah bersifat reaktif. Dari seluruh perhitungan, properties Diptoindonesin A dan viniferin stabil. Dalam penggambaran itu, struktur antara Diptoindonesin A dan viniferin sama. Namun, yang menjadi pembeda adalah adalah adanya unit glukosa pada struktur molekul Diptoindonesin A.

“Meski strukturnya sama, kandungan glukosa dalam Diptoindonesin A yang mempengaruhi aktivitas enzim sirtuin-1. Diptoindonesin A nanti akan berinteraksi dengan 21 residu asam amino pada enzim sirtuin-1 yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker,” tutur Ikhlas.

Molecular docking merupakan metode untuk mempelajari interaksi obat dan enzim pada tingkat molekuler. Docking digunakan untuk mencari koordinat awal dan simulasi dinamika molekuler mengevaluasi secara komprehensif keseluruhan stabilisasi ikatan dan interaksi molekuler obat. Uji coba menunjukan stabilisasi interaksi Diptoindonesin A dengan sirtuin 1 yang baik selama simulasi berlangsung.

Berdasar beberapa metode pengujian tersebut Diptoindonesin A, layak untuk dipertimbangkan menjadi sebuah obat penangkal pertumbuhan sel kanker. Selain itu, kekurangan dalam senyawa ini adalah sulit didapat karena ini hasil isolasi dari tanaman. Untuk menutupi kelemahan tersebut diharapkan bisa dilakukan studi lebih lanjut terkait hal tersebut.

Kolaborasi Internasional

Penemuan dan riset itu memakan waktu hampir satu tahun. Ikhlas mengakui menemui kendala terkait fasilitas riset dan penelitian. Untuk membantu risetnya, Ikhlas bahkan melakukan riset di dua negara sekaligus, yaitu International Center for Chemical and Biological Sciences Pakistan dan Chulalongkorn University Thailand.

Menurutnya, kolaborasi sangat membantu dalam melakukan risetnya. Untuk penelitian berkelanjutan, Ikhlas melakukan kerja sama dengan Universitas Malaya, Malaysia. Hal itu guna mengembangkan risetnya terkait enkapsulasi obat pada senyawa isolasi melalui pendekatan komputasi dan eksperimental sebagai agen antikanker.

“Saya harap riset ini bisa berkelanjutan, riset yang baik adalah riset yang tidak pernah berhenti. Ia selalu berkelanjutan. Fokus dan tajam pada satu bidang dan terus kembangkan itu,” katanya.

