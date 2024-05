iPad Pro 2024 Resmi Diluncurkan, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain mengumumkan iPad Air generasi keenam dengan chip M2 onboard di acara Let Loose, Apple juga meluncurkan iPad Pro generasi keempat. Sorotan utama dari iPad Pro 2024 adalah ia hadir dengan chip M4 terbaru Apple.

Menggunakan node 3nm generasi kedua, chip M4 mendukung iPad Pro generasi keempat, menandai lompatan signifikan dalam performa dan efisiensi. Dibandingkan pendahulunya, M2, M4 membanggakan CPU yang 1,5 kali lebih cepat, dengan tugas grafis mengalami peningkatan luar biasa hingga 4 kali lipat.

Yang paling mengesankan adalah efisiensi dua kali lipat, yang memungkinkan M4 memberikan tingkat kinerja yang sama dengan M2 tetapi dengan konsumsi daya setengahnya.

Spesifikasi dan fitur iPad Pro 2024

Tersedia dalam ukuran 11 inci dan 13 inci, iPad Pro 2024 adalah model iPad Pro pertama perusahaan yang menampilkan panel OLED. Layarnya menawarkan refresh rate 120Hz dan kecerahan 1000 nits melalui High Brightness Mode (HBM). Kedua model hadir dalam pilihan penyimpanan, seperti 256 GB/512 GB/1 TB/2TB.

Varian 1 TB dan 2 TB juga hadir dalam pilihan kaca layar bertekstur nano untuk mengurangi silau. Terkait masa pakai baterai, model 11 inci memiliki baterai 31,29Whr, dan model 13 inci memiliki kapasitas lebih besar yaitu 38,99Whr. Paket ritel perangkat ini mencakup pengisi daya USB-C 20W.

iPad Pro 2024 dilengkapi dengan kamera depan ultrawide 12 megapiksel dan kamera belakang 12 megapiksel yang mampu merekam video 4K. Keamanannya mengandalkan Face ID yang mengakomodasi autentikasi yang lancar. Ini dilengkapi pemindai LiDAR yang presisi untuk aplikasi augmented reality.

Tablet ini mendukung pengaturan quad-speaker untuk pengalaman audio visual yang lebih baik. iPad Pro 2024 juga kompatibel dengan aksesori seperti Apple Pencil Pro dan Magic Keyboard. Untuk konektivitas, perangkat ini mendukung USB-C 4, 5G, dukungan eSIM, Wi-Fi 6E, dan Bluetooth 5.3. Sistem operasinya mengandalkan iPad OS 17.

iPad Pro 2024 mempertahankan profil yang ramping dan ringan dengan varian 11 inci hanya setebal 5,3 mm dan berat 444g (Wi-Fi) atau 446g (Wi-Fi+5G). Sedangkan varian 13 inci hanya 5,1 tipis mm dan berat 579g (Wi-Fi) atau 582g (Wi-Fi+5G).

Di AS, model iPad Pro 11 inci dan 13 inci (hanya Wi-Fi) masing-masing mulai dari 999 dolar AS dan 1.299 dolar AS. Varian selulernya dipatok 200 Dolar AS lebih mahal dan untuk varian kaca bertekstur nano mendapatkan tambahan harga 100 Dolar AS.

Di Eropa, edisi iPad Pro 11 inci dan 13 inci (khusus Wi-Fi) masing-masing dibanderol mulai dari 1.199 Euro dan 1.449 Euro. Untuk versi 5G, pembeli perlu mengeluarkan tambahan 250 Euro dan 130 Euro lebih banyak untuk kaca bertekstur nano. iPad Pro hadir dalam pilihan warna Space Black dan Silver. Distribusinya dijadwalkan dimulai pada 15 Mei 2024 di sebagian besar negara.

