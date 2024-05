Buka Rekrutmen Pro Player Honor of Kings, Ini Profil RRQ

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim esports Rex Regum Qeon atau yang dikenal dengan RRQ resmi membuka rekrutmen untuk pemain profesional Honor of Kings. Pengumuman ini disampaikan melalui akun resmi Instagram @teamrrq pada Rabu, 15 Mei 2024.

“Time to rise and shine! Tunjukkan diri kalian, wahai petarung Honor of Kings. Kerajaan memanggil kalian untuk bertarung bersama RRQ,” tulis akun @teamrrq.

Dilansir dari laman resmi Honor of Kings, game mobile yang dimainkan secara berkelompok ini berasal dari Tiongkok. Honor of Kings sendiri dirilis oleh TiMi Studio Group pada 2015. Tercatat, sudah lebih dari 100 juta pengguna aktif tiap harinya, pada 2020.

Game ini juga telah mendapatkan berbagai penghargaan, seperti Audio Terbaik versi G.A.G.A Awards 2022 dan Musik Terbaik versi G.A.G.A Awards 2020. Mulai 2022, Honor of Kings memulai kompetisi internasional dengan total hadiah 10 juta dollar.

Profil RRQ

Dilansir dari laman resmi RRQ, tim esports ini didirikan pada 2013. Mulanya, RRQ menggabungkan para pemain DotA di Indonesia. Baru pada akhir 2017, RRQ mulai berekspansi ke game lain, seperti game FPS populer Point Blank dan Mobile Legends Bang Bang.

Sebelum membuka divisi baru untuk Honor of Kings, RRQ sudah memiliki divisi Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, FREE FIRE, dan VALORANT. Mereka juga memiliki 9 tim dan 85 pemain.

RRQ memiliki beberapa brand ambassador, antara lain Brando Franco Windah, Syalma Nabillah Ulayya, Gishka Alira, dan Jasmine Maurice Allycia. Untuk membuka partisipasi bagi pendukung mereka, RRQ membuka membership dengan beberapa keuntungan.

Adapun, keuntungan yang didapat dari membership ini adalah diskon pembelian merchandise, berita eksklusif, akses prioritas, dan lain sebagainya. Mereka juga membuka kelas dengan topik pembelajaran yang fokus terhadap pengembangan bakat di dunia esports.

Pada 2021, RRQ Hoshi, tim Mobile Legends RRQ, menjadi satu-satunya wakil Indonesia tersisa di kejuaraan dunia Mobile Legends: Bang-Bang MLBB M3 World Championship. Tim ini berhasil memecahkan rekor penonton pada pertandingannya melawan Onic PH dari Filipina yang berlangsung, Rabu, 15 Desember 2021.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun belum bisa meraih hasil maksimal pada pertandingan tersebut, faktanya laga itu sukses mencuri perhatian para penggemar esports di seluruh dunia.

Pertandingan RRQ Hoshi vs Onic PH, tercatat mencapai 3.183.947 peak viewers, memecahkan rekor sebelumnya 3.083.245 peak viewers dalam final M2 World Championship. Perlu diketahui, peak viewers adalah jumlah tontonan yang dilakukan secara bersamaan.

Namun, di samping catatan membanggakan tersebut, RRQ Hoshi harus turun ke Play-off Lower Bracket setelah harus mengakui keunggulan ONIC PH dengan skor 0-3 dalam laga tersebut.

Pada pertandingan semifinal Upper Bracket itu, RRQ Hoshi tidak dapat menunjukkan performa maksimal. Para pemain Onic PH berhasil menghambat rotasi yang dilakukan roster RRQ Hoshi, membuat mereka tidak dapat mengembangkan permainan dengan baik di gim pertama dan kedua.

RRQ Hoshi memiliki momentum untuk menang di game ketiga, namun RRQ Vynnn dan kawan-kawan terlalu terburu-buru yang mengakibatkan kesempatan tersebut lenyap. Sementara, ONIC PH tampil sangat baik sehingga mampu meredam serangan yang dilakukan RRQ Hoshi.

RRQ Hoshi masih memiliki satu nyawa, di mana RRQ R7 dan kawan-kawan akan tetap berjuang untuk melawan wakil lain dari Filipina, yaitu Blacklist International. Sementara itu, perjuangan wakil Indonesia lainnya, Onic Esports harus terhenti saat melawan Blacklist International, pada Selasa, 14 Desember 2021.

ANTARA

Pilihan editor: Game Honor of Kings Akan Peluncuran Global pada 20 Juni 2024