Bantu Penyandang Disabilitas, Mahasiswa Universitas Jember Ciptakan Kursi Roda yang Bisa Dikontrol dengan Suara

Iklan

TEMPO.CO, Jember - Kursi roda pintar yang dikembangkan untuk penyandang disabilitas menarik perhatian pengunjung pameran pendidikan di Universitas Jember (UNEJ). Karya buatan mahaswa program studi Teknik Elektro dan Teknik Mesin UNEJ itu menampang bersama puluhan hasil riset lain di Gedung Soetardjo Universitas Jember, pada 17-19 Mei 2024.

Tim mahasiswa dari dua program studi yang tergabung dalam Center for Development of Advanced Science and Technology (CDAST) merancang kursi roda itu untuk penyandang disabilitas yang kesulitan menggerakkan tangan. Ketua tim, Muchamad Arif Hana Sasono, menyebut kursi roda itu didesain dengan sistem suara untuk menggerakkan roda. Artinya, alat itu bisa diarahkan tanpa memakai tangan.

“Kursi roda pintar ini juga dilengkapi fitur tombol darurat dan ultrasonic sensor untuk pendeteksi halangan,” kata Arif, dikutip dari web resmi Universitas Jember, Ahad, 19 Mei 2024.

Mahasiswa S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember itu menyebut ada dua mode suara yang terpasang pada kursi roda tersebut. Salah satunya adalah mode Google yang disokong internet. Satu lainnya adalah kontrol suara berbasis kecerdasan buatan atau AI lokal yang dirancang untuk penyandang cerebral palsy atau pengguna dengan keterbatasan kemampuan berbicara.

Nantinya, suara pemilik kursi roda itu akan diselaraskan dengan sistem AI. Perintah suara akan diterjemahkan menjadi gerakan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember, Profesor Slamin, mengatakan pameran pendidikan menjadi etalase untuk menunjukkan hasil belajar mahasiswa yang bisa dipakai dalam kehidupan nyata. Produk yang dipamerkan datang dari keilmuan yang beragam.

“Mereka (mahasiswa) juga dalam program ini harus terjun ke masyarakat agar dapat menemukan langsung persoalan yang ada," kata Slamin dalam keterangan tertulis.

Pilihan Editor: MA Kabulkan Uji Materiil, KLHK Kaji Tindakan Hukum terhadap Pembakaran Lahan di Perkebunan Tebu Lampung