Keunikan Karakter 72 Wujud dalam Black Myth Wukong, Game RPG tentang Perjalanan Kera Sakti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tanggal perilisan Black Myth: Wukong, role-playing game (RPG) yang dikembangkan berdasarkan legenda kera sakti dari Cina, sudah di depan mata. Berbagai cuplikan awal atau trailer game bertema aksi in sudah ditunjukkan oleh studio pengembangnya, Game Science, selama beberapa tahun terakhir. Cuplikan itu menunjukkan grafik Unreal Engine 5 yang memperkuat efek visual permainan ini.

Dirangkum dari GameRant, 13 Juni 2024, para gamer akan disuguh RPG ala soulslike atau permainan berbasis stamina yang lebih menantang. Namun, game baru ini digadang-gadang akan sukses karena 72 opsi transformasi yang bisa dimainkan pada karakter Sun Wukong.

Baca Juga: Mengenali Beragam Antivirus untuk Perlindungan Komputer

Diadaptasi dari cerita Journey to The West, novel mitologi Negeri Tirai Bambu pada abad ke-16, seri Wukong menceritakan perjalanan seekor monyet untuk mencari kitab suci. Dia menghadapi banyak tantangan di sepanjang perjalanan.

Para karakter yang muncul dalam Black Myth: Wukong pastinya disesuaikan dengan kisah aslinya. Ciri paling menonjol yang ditampilkan pada karakter Sun Wukong tentunya adalah kemampuan untuk bertransformasi menjadi puluhan makhluk dan hewan. Meksi seluruh opsi transformasinya belum terungkap ke publik, kemampuan Wukong itu akan menjadi kekuatan tersendiri untuk game ini.

Sesuai premisnya, kera sakti itu tidak hanya memiliki kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan yang luar biasa. Dia juga bisa menjelma menjadi 72 hewan atau objek berbeda, mulai dari elang, serigala, bahkan sekadar menjadi pohon pinus. Setelah berjumpa dengan pendeta ajaran Taoisme, Puti Zushi, Wukong mempelajari rahasia keabadian dan memperoleh berbagai kemampuan baru, salah satunya skill berubah wujud.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sejauh ini belum ada game Soulslike yang menyajikan perubahan wujud karakter yang sangat banyak. Pengembangan 72 wujud dalam Black Myth: Wukong bukan hal yang mudah bagi Game Science.

Tanggapan penggemar terhadap hasil kerja keras studio yang berbasis di Shenzhen, Cina, tersebut bisa dilihat pada 20 Agustus 2024. Tanggal resmi perilisan Black Myth: Wukong itu diumumkan pada agenda The Game Awards 2023, setengah tahun yang lalu. Black Myth: Wukong rencananya diluncukan di konsol Playstation 5 (PS5), Xbox Series X/S, serta komputer atau PC Windows.

Pilihan Editor: Situs Elaelo Jadi Perbincangan, Publik Diingatkan Bahaya Mengaksesnya