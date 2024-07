Top 3 Tekno: Gempa M7,0 Kepulauan Sangihe, Viral #PrayforGorontalo, IKN Diduga Bakal Mangkrak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno dimulai dari topik tentang gempa magnitudo 7,0 tercetus dari laut, 373 kilometer arah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. BMKG mencatat gempa itu terjadi pada Kamis pagi ini, 11 Juli 2024, pukul 09.13 WIB atau 10.13 waktu setempat.

Berita populer selanjutnya tentang bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi di Kota Gorontalo menjadi salah satu trending topic di media sosial X saat ini. Video luapan air sungai yang coklat pekat mendominasi yang dibagikan. Arusnya menghanyutkan jembatan dan di lokasi lainnya menerjang ke jalan dan bangunan sekitarnya.

Selain itu, peneliti senior dari Sajogyo Institute, Eko Cahyono, sudah lama memperkirakan bahwa rencana pemindahan kantor presiden ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak akan semulus rencana pemerintah. Dia menangkap tanda-tanda IKN rentan mangkrak ketika meneliti kerugian masyarakat adat yang terimbas megaproyek tersebut, sejak tahun lalu.

1. Gempa M7,0 Baru Saja Terjadi, Ini Lokasi dan Dampaknya Menurut BMKG

Gempa magnitudo 7,0 tercetus dari laut, 373 kilometer arah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. BMKG mencatat gempa itu terjadi pada Kamis pagi ini, 11 Juli 2024, pukul 09.13 WIB atau 10.13 waktu setempat.

Info awal BMKG tersebut menyebut pusat gempa berada di kedalaman 632 kilometer. "Tidak berpotensi tsunami," bunyi info yang dibagikan di akun Info BMKG di media sosial X.

Guncangan terkuat dirasakan pada skala II-III MMI. Lokasinya adalah Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Taliabu, Ternate, dan Talaud.

Pada skala III MMI, guncangan gempa biasa diilustrasikan sebagai getaran yang dirasakan nyata di dalam rumah seakan ada truk yang sedang melintas. Sedang pada skala II MMI, gempa membuat benda-benda ringan yang sedang tergantung bergoyang.

2. Viral #PrayforGorontalo di Medsos, Ada Seruan 'God! Please Stop The Rain'

Bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi di Kota Gorontalo menjadi salah satu trending topic di media sosial X saat ini. Video luapan air sungai yang coklat pekat mendominasi yang dibagikan. Arusnya menghanyutkan jembatan dan di lokasi lainnya menerjang ke jalan dan bangunan sekitarnya.

Ada juga video tanah longsor yang terjadi di antara banjir dan hujan. Video-video bencana itu dibagikan disertai seruan seperti 'Sejenak kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di Gorontalo' diikuti #Prayforgorontalo.

Narasi lainnya yang diikuti tanda pagar yang sama misalnya bernada doa, 'Ya Allah ampuni dosa kami, hindarkan kami dari bencana, dan kuatkan kami menghadapi semua ini'. Menyertainya adalah video banjir dari udara.

Atau yang lainnya yang mencerminkan hujan yang terjadi. 'God! please stop the rain', 'Aihh so sampe di dada ini air, hujan nda mo berhenti dari tadi', juga 'Airnya naik terus, tingginya dah sampe dada orang dewasa. Keluargaku g ngungsi krna jalan gbisa di lewati. Terpaksa berdiam di lantai 2.'

3. Jokowi Tak Kunjung Pindah ke IKN, Peneliti Duga Proyeknya Bakal Mangkrak

Peneliti senior dari Sajogyo Institute, Eko Cahyono, sudah lama memperkirakan bahwa rencana pemindahan kantor presiden ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak akan semulus rencana pemerintah. Dia menangkap tanda-tanda IKN rentan mangkrak ketika meneliti kerugian masyarakat adat yang terimbas megaproyek tersebut, sejak tahun lalu.

“Sepanjang sebulan penelitian kami di sana, hanya menemukan orientasi pembangunan fisik atau infrastruktur,” kata Eko kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Lantaran minim melibatkan masyarakat adat, proyek IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, tersebut jadi hanya sebatas pengembangan bangunan fisik. Pengabaian itu menyebabkan hilangnya peran warga lokal yang seharusnya bisa menyukseskan pembangunan.

Tanda-tanda mangkraknya IKN semakin terlihat ketika agenda peresmian Istana Presiden molor dari rencana awal pada 17 Agustus 2024. Investor asing yang dicanangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan juga belum muncul, meski pemerintah telah mengobral hak guna bangunan (HGB) hingga 190 tahun. Belum lagi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, juga mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai.

