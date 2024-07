Tesla Menunda Peluncuran Robotaxi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan otomotif dan energi Tesla menunda rencana peluncuran kendaraan masa depan, Robotaxi. Laporan Aren EV, dikutip Antara, rencana tersebut seharusnya dilakukan pada Agustus 2024. Setelah adanya informasi penundaan ini, Tesla mengonfirmasi jadwal tersebut dijalankan pada Oktober.

Soal penundaan tersebut, Tesla beralasan karena memberikan lebih banyak waktu bagi timnya untuk menyempurnakan prototipe dan komponen tambahan untuk dioperasikan.

Apa itu Robotaxi?

Robotaxi teknologi yang dikembangkan khusus untuk layanan taksi daring. Gagasan untuk membuat layanan taksi otonom sudah selama delapan tahun. Sebelumnya, Robotaxi dijadwalkan akan diluncurkan pada 8 Agustus 2024, namun ditunda. Tesla, beralasan ingin timnya menyempurnakan prototipe dan komponen tambahan.

Tim desain dari Robotaxi mengerjakan ulang beberapa elemen mobil tersebut agar lebih sempurna ketika diluncurkan. Adapun dampak dari pembangunan proyek ambisius dari Tesla ini juga berdampak terhadap Model 2 yang juga dikabarkan akan ditunda peluncurannya.

Tentang Tesla

Tesla termasuk perusahaan otomotif yang dinilai inovatif di dunia menurut survei Future Readiness Indicator (FRI) 2024 yang dirilis oleh The International Institute of Management and Development (IMD). Dikutip dari situs resmi IMD, Tesla mempertahankan posisinya di puncak pada 2023 maupun 2024.

Survei FRI tahunan ini mengukur kesiapan masa depan dari 24 perusahaan otomotif global dan menilai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Salah satu pesaing utama Tesla yang menunjukkan kemajuan pesat adalah BYD. Pada kuartal III 2023, untuk pertama kalinya, penjualan EV BYD melampaui Tesla. Meskipun Tesla kembali memimpin penjualan pada kuartal I 2024, namun hal ini menunjukkan dominasi Tesla tidak lagi terjamin.

Faktor lain yang mendorong kemajuan pesat BYD keunggulan harga yang signifikan dibandingkan pesaing Barat. Ditambah dengan agresivitas dalam inovasi, BYD diprediksi akan menguasai sepertiga pasar EV global pada 2030, pesaing serius bagi para pembuat mobil Eropa.

