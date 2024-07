Siap-siap Pelanggan PS Plus, Trials of Mana dan 5 Game Lain Akan Cabut Agustus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Agustus akan menjadi kurang menyenangkan bagi pelanggan PlayStation Plus atau PS Plus, karena ada beberap game yang akan dikeluarkan dari katalog game gratis. Padahal di bulan Juli, para pelanggan PS Plus telah disuguhi jejeran game bermutu.

Baru saja pada 17 Juli 2024 yang lalu pelanggan dapat menikmati jejeran game bermutu, dari yang bergenre role playing game sampai aksi. Yang perlu disorot adalah kedatangan Final Fantasy VII Reunion. Memang, ini bukan game baru. Judul tersebut sebenarnya poles ulang Final Fantasy VII: Crisis Core yang dulu dirilis untuk Playstation Portable atau PSP.

Game menarik lain adalah Remnant II. Banyak yang menilai game ini berjenis Soulslike tapi dengan senjata api. Soulslike adalah subgenre action RPG yang tingkat kesulitannya tinggi, berbeda dengan kebanyakan game masa kini yang cenderung “mengasuh” pemainnya sampai akhir.

Game pelopornya adalah Demon Souls yang kemudian dikembangkan menjadi seri Dark Souls. Judul buatan From Software ini makin memiliki banyak penggemar dan mengukir tren yang makin banyak diikuti oleh pengembang game lain. Remnant II adalah salah satunya, meskipun dengan gaya yang sedikit berbeda.

Selain itu, ada pula game menarik lain seperti Mount & Blade II: Bannerlord, Pathfinder: Wrath of the Righteous, dan No More Heroes 3. Semua ini memberi pengalaman bermain yang menarik bagi pelanggan PS Plus pada bulan Juli ini.

Namun, ada berita lain yang kurang menyenangkan. Agustus nanti akan ada enam game yang akan dikeluarkan dari katalog game gratis untuk pelanggan PS Plus. Berikut ini daftarnya.

NBA 2K24

Need for Speed Unbound

SpellForce III Reforced

Trials of Mana

Destroy All Humans

Destroy All Humans 2

Jumlah game yang akan cabut memang sedikit, tapi ada beberapa judul menarik yang sayang jika dilewatkan. Destroy All Human dan Need for Speed adalah permainan yang cukup menghibur dan mendapat sambutan baik dari para gamer.

Namun yang paling disayangkan adalah perginya Trials of Mana bulan Agustus nanti. Permainan action RPG ini adalah cipta ulang Seiken Densetsu 3 yang merupakan game klasik. Apalagi pengembangnya adalah Square Enix yang sudah terkenal sebagai pembuat RPG berkualitas.

Remake atau cipta ulang ini berhasil membawa seri Mana makin dikenal di kalangan game generasi saat ini. Kontrolnya yang sederhana dan ceritanya yang menarik akan membuat kita tenggelam berlama-lama dalam permainan. Lama permainannya sendiri cukup singkat untuk ukuran RPG. Pemain hanya butuh kurang-lebih 20 jam untuk menamatkannya. Tentu bisa lebih jika kamu melakoni semua side quest yang ada.

Nah, tunggu apa lagi? Enam game tersebut akan dihapus dari katalog pada 20 Agustus nanti. Masih cukup waktu bagi kamu untuk menamatkan game yang menurut kamu sayang jika dilewatkan.

