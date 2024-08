Pengamat Kesehatan Dicky Budiman Ingatkan Potensi BPA yang Bisa Picu Kanker

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kesehatan Masyarakat, Dicky Budiman, membeberkan bahaya senyawa kimia Bisfenol A atau BPA yang dijadikan bahan baku pembuatan plastik polikarbonat untuk air minum dalam kemasan (AMDK). Menurut lulusan Griffith University Australia ini, BPA mampu memicu terbentuknya sel-sel kanker di dalam tubuh dan gangguan hormonal.

Kemasan air minum yang beredar di masyarakat Indonesia, ada yang diproduksi dengan plastik polikarbonat. Namun tidak sedikit pula yang menggunakan bahan baku lebih aman seperti plastik polipropilena dan polietilena tereftalat. Dua jenis plastik yang disebut terakhir ini tidak memiliki kandungan BPA dan lebih ramah terhadap tubuh manusia.

Komentar Dicky ihwal BPA ini disampaikannya sebagai respons terhadap kebijakan terbaru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini mengesahkan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Label Pangan Olahan, sebagai revisi atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018.

"Perubahan peraturan BPOM terkait pencantuman potensi bahaya BPA pada label air minum dalam kemasan polikarbonat adalah langkah positif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko paparan BPA," kata Dicky melalui keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 1 Agustus 2024.

Dicky menilai kebijakan BPOM mewajibkan pencantuman label BPA pada AMDK mengandung plastik polikarbonat akan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang dikonsumsinya.

"Edukasi dan pengawasan yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini efektif dalam mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan BPA," ucap Dicky sembari menambahkan bahwa perubahan regulasi juga perlu diikuti dengan adanya promosi solusi dan alternatif yang dapat mengurangi paparan BPA.

BPA secara umum ditemui dalam pembuatan plastik polikarbonat dan resin epoksi. Potensi bahayanya bisa terjadi melalui paparan oral dari makanan dan minuman yang disimpan dalam wadah plastik tersebut. "BPA ini sejenis senyawa yang mengganggu sistem endokrin. Sistem endokrin ini berperan penting dalam mengatur hormon di dalam tubuh manusia," ujar Dicky.

Risiko kanker akibat paparan BPA ke dalam tubuh manusia, kata Dicky, juga bisa terjadi. Beberapa penelitian yang dikutip Dicky menerangkan soal BPA yang bisa memicu tumbuhnya sel-sel penyebab kanker payudara dan prostat. Bahkan BPA juga bisa membuat gangguan metabolik seperti obesitas, diabetes dan resistensi insulin.

Dicky berharap adanya dorongan penggunaan bahan kemasan yang bebas BPA dari produksi air galon atau air kemasan plastik. Alternatifnya adalah penggunaan bahan semisal polietilen tereftalat (PET) atau kaca. "Kebutuhan air bersih adalah hak dasar setiap manusia, air bersih diperlukan. Penyediaan air bersih yang aman dan terjangkau adalah salah satu indikator utama mencapai hidup yang berkelanjutan."

Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Ema Setyawati, mengatakan ada dua pasal tambahan tentang pelabelan BPA pada AMDK, yaitu Pasal 48a dan Pasal 61a. "Revisi Peraturan BPOM ini dilakukan dalam upaya memberi perlindungan pada kesehatan masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Menurut Ema, polikarbonat yang terbuat dari BPA banyak dipakai sebagai bahan baku kemasan air minum. Plastik yang disebut tahan lama ini juga biasa dijadikan pengaman kacamata, komponen otomotif, serta pelindung UV.

Pelabelan BPA untuk AMDK diwajibkan setelah munculnya kajian ilmiah European Food Safety Authority (EFSA) pada 19 April 2023. Penelitian itu memperbaharui hitungan kadar bahaya BPA dalam tubuh manusia. Batas wajar dalam tubuh, alias nilai tolerable daily intake, BPA berubah dari 4 mikrogram per kilogram berat badan per hari menjadi 0,0002 mikrogram per kilogram berat badan per hari.

BPOM bakal mewajibkan pelabelan BPA pada seluruh produk AMDK selambat-lambatnya empat tahun sejak Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024.

