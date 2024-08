Kupas Tuntas Fitur Circle to Search Versi Desktop Melalui Chrome Besutan Google

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google telah meluncurkan fitur Circle to Search untuk memilih perangkat Android premium sejak Januari lalu. Kini, fitur tersebut juga tersedia untuk pengguna desktop. Fitur tersebut kini tersedia di ChromeOS dan peramban Chrome.

Sebagai pengingat, fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mencari informasi berdasarkan konten visual dengan cara melingkarinya.

Namun, Circle to Search saat ini terbatas pada ChromeOS 127 beta dan Chrome 128 beta (untuk Windows dan macOS) dan diharapkan akan segera tersedia untuk versi reguler. Selain itu, fitur tersebut saat ini diberi label sebagai "Search with Google Lens" untuk Windows dan macOS, sedangkan pada ChromeOS disebut "Drag to Search".

Pada macOS atau Windows dengan Chrome 128 beta, pengguna dapat mengakses fitur baru ini dengan memilih “Search with Google Lens” dari menu overflow. Opsi ini juga dapat disematkan ke panel samping untuk memudahkan akses. Untuk ChromeOS, pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut dengan mengeklik ikon Google Lens baru di address bar.

Dengan fitur ini, pengguna desktop kini dapat mencari apa pun di layar komputer hanya dengan menyeret kotak di sekitar elemen tersebut.

“Google Lens di Chrome memudahkan pencarian apa pun yang dilihat di layar. Cari dalam video yang sedang Anda tonton, slide dalam siaran langsung, atau gambar di halaman web. Google Lens akan memberi Anda jawaban di sana, di tab Anda, dan Anda dapat terus menelusuri dengan informasi baru yang telah Anda temukan,” demikian jelas catatan rilis perusahaan untuk Chrome 128 beta soal fitur tersebut.

Fitur ini diharapkan akan tersedia di saluran stabil Chrome untuk macOS dan Windows dalam beberapa minggu ke depan. Setelah itu, setiap pengguna akan dapat mengakses fitur tersebut seperti yang dijelaskan di atas.

