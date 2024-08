Hari Game Nasional, Garena Bersama Kemenparekraf dan AGI Gelar Gameseed 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Garena, pengembang dan penerbit game terkemuka, menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Asosiasi Games Indonesia (AGI) dalam upaya memperkuat industri game tanah air melalui Gameseed 2024.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Garena berperan sebagai sponsor Gameseed 2024, sebuah kompetisi dan inkubasi game terbesar di Indonesia. Inisiatif ini hadir sebagai bagian dari komitmen dan dukungan Garena dalam mendorong pertumbuhan industri game Indonesia sekaligus meramaikan momentum Hari Game Nasional pada 8 Agustus 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut program Gameseed di tahun kedua ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para pelaku industri game untuk menciptakan game yang diterima pasar, serta mengembangkan studio game yang berkelanjutan dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.

“Ini (Gameseed) juga ikut memperkuat ekosistem dan game-game lokal. Mudah-mudahan semakin bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan game lokal semakin mendunia,” ujar Sandiaga Uno saat memimpin The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) di gedung Kemenparekraf pekan ini.

Country Head Garena Indonesia, Hans Saleh, mengatakan kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan industri game lokal Indonesia. “Kita sudah sejak lama berkolaborasi dari segi pengembangan industri game di Indonesia. Kita lihat sekarang ini perkembangan industri game lokal juga sangat baik dan berprogres cepat, sehingga ini waktu yang tepat bagi kami untuk memperkuat komitmen dan berkontribusi pada industrI game lokal,” ungkap Hans Saleh dalam keterangannya, 9 Agustus 2024.

Sebagai perusahaan global yang telah beroperasi di Indonesia sejak 2012, kehadiran Garena di Gameseed 2024 akan memberikan nilai tambah kepada para peserta, di mana mereka dapat langsung bertukar pikiran dengan para ahli dari Garena. Melalui pelatihan dan mentoring yang diberikan, diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman untuk membantu peserta mengembangkan game Indonesia yang mampu bersaing di pasar global.

Sebagai perusahaan pengembang dan penerbit game yang berdiri Indonesia sejak 2012, Garena telah aktif terlibat dalam berbagai inisiatif untuk mendorong perkembangan industri game dalam negeri. Salah satunya, adalah dengan berkolaborasi dengan Kemenparekraf dan AGI untuk menyelenggarakan Garena Game Jam 2023.

Program ini menghadirkan perlombaan membuat game dalam waktu 48 jam untuk developer muda Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, program ini juga menjadi sarana bagi developer muda untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, serta membangun jaringan dengan para profesional industri game global dari Garena.

