Harga Final Penjualan Instagram Anjlok

TEMPO.CO, California - Facebook akhirnya memfinalisasi negosiasi dengan Instagram. Tetapi harga yang semula ditaksir senilai US$ 1 miliar kini anjlok menjadi US$ 300 juta.

Instagram kini memiliki lebih dari 50 juta pengguna. Kepastian finalisasi pembelian Instagram dinyatakan oleh pendiri situs berbagi foto tersebut.

Kevin Systrom, pendiri Instagram menjelaskan penjualan perusahaannya kepada Facebook sudah disetujui sebesar US$ 300 juta dengan 23 juta lembar saham. Penawaran terhadap Instagram sudah dilakukan pada April lalu, yaitu sebesar US$ 1 miliar. Penawaran ini sudah memperoleh lampu hijau dari regulator di Amerika Serikat dan berakhir pada Agustus ini.

Tetapi sejak penurunan nilai saham Facebook setelah dijual ke publik, Mei lalu, penawaran tunai dan saham berakhir dan mendekati angka US$ 700 miliar.

Harga saham Facebook sejak diluncurkan senilai US$ 38, tetapi pada Kamis kemarin nilainya anjlok menjadi US$ 19. Penawaran tunai yang ditawarkan Facebook sebesar US$ 300 juta dan 23 juta lembar saham.

"Sangat menyenangkan untuk memperkenalkan bahwa sekarang secara resmi bergabung dengan keluarga Facebook," tulis pendiri Instagram, Kevin Systrom, di halaman Facebook, seperti dikutip Dailymail, Senin, 10 September 2012.

Dia melanjutkan, Instagram terus melanjutkan pertumbuhan dan kesukseskan seperti yang pernah mereka bayangkan. "Kami bangga dengan tim dan kesuksesan yang sudah dicapai," ujarnya.

Sejak diluncurkan pada 2010, Instagram sudah meraih lebih dari 50 juta pengguna. Penelitian terakhir menunjukkan, setengah merk ternama dunia memakai Instagram sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka.

Facebook tidak berkomentar atas angka penjualan ini. Di sisi lain, pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, memberi jempol di unggahan Kevin mengenai penjualan Instagram.

