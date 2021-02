Manusia Purba Suka Makan Panda

TEMPO.CO, Chongqing - Seorang ilmuwan Cina mengklaim panda dulunya merupakan makanan favorit bagi manusia prasejarah yang tinggal di barat daya Cina.

Panda dimakan oleh manusia prasejarah yang mendiami daerah Kota Chongqing saat ini. "Chongqing merupakan kawasan tempat berkumpulnya panda," kata paleoantropolog Wei Guangbiao, kepada kantor berita Xinhua, Senin, 15 Oktober 2012.

"Kami telah mempelajari banyak sampel fosil panda yang digali di Chongqing dari situs di mana manusia pernah hidup," kata Wei. "Sejumlah besar fosil menunjukkan bahwa panda disembelih sampai mati oleh manusia."

"Di masa primitif, manusia tidak akan membunuh hewan yang tidak berguna bagi mereka," katanya. Tapi, kata Wei, panda yang dimakan oleh manusia kuno itu bukanlah panda raksasa.

"Mereka jauh lebih kecil daripada panda raksasa hari ini, hanya seukuran anjing Tibet," kata Wei. Menurutnya, panda mini itu merupakan nenek moyang langsung dari panda raksasa yang kita lihat saat ini.

Wei, Kepala Institute of Three Gorges Paleoantropologi di Chongqing China Three Gorges Museum, adalah penulis buku peraih penghargaan "Asal-usul Panda Raksasa".

Ia mengatakan, pada 10.000 hingga satu juta tahun lalu, pegunungan tinggi di Chongqing menjadi rumah bagi panda liar. Mereka kemudian berpindah ke daerah lain, termasuk ke daerah tetangganya Provinsi Sichuan, yang sekarang dijuluki "kota kelahiran panda."

Wei mengatakan migrasi besar-besaran panda itu menyusul kepunahan makanan pokok mereka, bambu, yang diakibatkan perubahan iklim.

HINDUSTANTIMES | ERWIN Z

Berita lain:

Ternyata Einstein Senang Berjemur di Pantai

Kicauan Social Media Festival 2012 Tembus 30 Ribu

Pembajakan di Internet dalam Angka

Singa ala Bob Marley dari Etiopia

Anonymous Kecewa, WikiLeaks Kehilangan Pendukung