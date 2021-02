Epson L-Series, Mencetak Tiga Kali Lebih Cepat

TEMPO.CO, Batam - Epson sebagai penghasil printer kelas dunia menghasilkan salah satu karya terbaik mereka tahun ini. Perusahaan milik Jepang itu menciptakan printer L-Series generasi terbaru dengan kemampuan mencetak tiga kali lebih cepat dari generasi sebelumnya, yaitu L350.

“Ini untuk memenuhi kebutuhan biaya cetak murah namun dengan volume tinggi,” kata Deputy Country Manager PT Epson Indonesia, M. Husni Nurdin, kepada wartawan di Batam. Acara peluncuran ini dilakukan di Batam pada 24 September lalu, tak jauh dari pabrik mereka di Batam Center.

L350 hadir dengan kecepatan mencetak 9ipm (image per minute), yang sudah sesuai dengan standar ISO. Kemampuan printer ini mencapai 30 ribu halaman. L350 juga dipasok dengan dua botol tinta hitam tambahan dalam kemasan awalnya. Harga printer ini mencapai sekitar Rp 2 juta per unitnya. Sementara harga botol tintanya mencapai Rp 69 ribu per botol.

Epson juga telah mengembangkan kemampuan botol tinta mereka. Satu botol tinta hitam 70 mililiter dapt mencetak 4 ribu halaman hitam putih. Sementara tiga botol tinta warna berukuran 70 mililiter mampu mencetak 6.500 halaman berwarna. Dengan botol tinta mutakhir ini, harga cetak per halaman hanya mencapai Rp 20 untuk hitam putih, dan Rp 35 untuk berwarna. “Ini termurah di dunia,” kata Husni.

Sebelum L350, Epson telah menciptakan beberapa jenis printer yang banyak digunakan di rumah-rumah maupun di perkantoran, yaitu L110, L210, L300. Epson tetap menggunakan simbol L-Series sejak 2010 karena dianggap lebih unggul di pasaran. Keunggulannya antara lain menggunakan sistem tangki tinta.

Spesifikasi L350

Resolusi cetak: 5760x1440 dpi

Kecepatan cetak: 9dpi (teks hitam)

Kecepatan menyalin: 360x360 dpi (5 detik per kopi/BW)

Resolusi optik pindai: 600dpi

Kompatibel OS: semua

Koneksitas printer: USB 2.0.

Mustafa Silalahi