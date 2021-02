Sandy: Frankenstorm di Bulan Purnama

Sebuah mobil truk berkendara di jalanan yang terendam banjir akibat Badai Sandy di Southampton, New York, Amerika Serikat, Senin (29/10). Transportasi publik terpaksa ditutup selama Badai Sandy menerjang Pantai Timur AS. REUTERS/Lucas Jackson

TEMPO.CO , New York: Belasan perawat dan petugas medis di Rumah Sakit Tisch, Universitas New York, menuntun pasien keluar dari ruangan. Sekitar 200 pasien, termasuk 20 bayi yang ada di bagian perawatan intensif, harus meninggalkan rumah sakit itu setelah listrik dan generator cadangan tidak berfungsi..

Pemerintah Kota New York memang mematikan aliran listrik. Kereta bawah tanah dan angkutan umum lainnya juga dihentikan. Langkah itu dilakukan untuk menghadapi terjangan hurikan Sandy. Badai ini melumpuhkan kota tempat markas Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.

Angin hebat yang dibawa Sandy mengakibatkan meluapnya air laut ke Kota New York. Kawasan Lower Manhattan seperti kota mati karena sebagian besar terendam air. "Saya tidak membesar-besarkan. Air laut menyerbu Terowongan Battery," kata Howard Glaser, Direktur Operasional Pemerintah New York, kemarin. Terowongan Battery menghubungkan Manhattan dengan Long Island.

Badai yang bermula dari Karibia pekan lalu ini menjadi monster yang menakutkan. Di kawasan Karibia, badai super-Sandy ini menewaskan 60 orang. Hurikan ini kemudian bergerak ke utara dan menerjang kawasan pesisir Amerika Serikat seluas 1.290 km dari Samudra Atlantik hingga Great Lakes di kawasan Mid-West.

Sekitar 60 juta orang merasakan dampak badai ini. Pemerintah meminta ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Sejumlah negara bagian di AS telah menyatakan status darurat, seperti Maryland, New York, Pennsylvania, Virginia, Washington DC, dan beberapa bagian dari North Carolina.

Ketika kemarin menerjang wilayah pesisir timur, Sandy yang membawa angin dengan kecepatan 129 km per jam menewaskan 13 warga. Angin kencang dan banjir diperkirakan masih mengancam pada dua hari ke depan, seiring bergeraknya badai ke Pennsylvania, Baltimore, dan Negara Bagian New York.

Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat mengeluarkan informasi bahwa badai ini hanya tergolong kategori 1. Ini merupakan badai yang tergolong paling lemah dengan kecepatan 118-152 km per jam. Menurut Chris Davis, ilmuwan University Corporation for Atmospheric Research di Boulder, Colorado, badai kategori 1 tidak boleh dianggap remeh.

Menurut Davis, badai ini juga mampu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Masalahnya, ujar dia, hurikan Sandy merupakan badai tropis yang tidak biasa. Setidaknya untuk kawasan timur laut Amerika. Pertama, ujarnya, badai ini telah berubah dari siklon tropis ke siklon ekstra-tropis. Biasanya, siklon ekstra-tropis dan siklon lainnya lebih besar dan kuat ketimbang tropis. Alasan kedua, “Ukuran Sandy sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya," kata Davis.

Sandy telah menjadi hurikan di mana pusaran angin kencangnya yang kuat berada pada radius 280 kilometer dari pusat. Sedangkan dampak pusaran angin yang lebih lemah, menurut data Pusat Badai Nasional (NHC), berada pada wilayah 780 kilometer.

Kekuatan dan dampak badai ini berada di urutan kedua setelah hurikan Olga, yang terjadi pada 2001. Ketika itu dampak pusaran angin yang lebih lemah dari Olga berada pada wilayah 965 kilometer.

Pusat Badai Nasional menjelaskan, kekuatan Sandy membuat banyak daerah di sepanjang pantai, lalu Virginia hingga Massachusetts, akan terkena pusaran angin kuat selama 36 jam atau lebih. “Rentetan gelombang tinggi dan berbahaya bakal dibarengi bulan purnama," kata juru bicara NASA, Rob Gutro, Ahad lalu.

Memang The National Hurricane Center mencatat, kombinasi antara badai yang berbahaya dan air pasang akan menyebabkan daerah yang biasanya kering di dekat pantai akan dibanjiri air yang naik. Kala bulan penuh, gelombang tinggi di bumi akan naik sekitar 20 persen lebih tinggi ketimbang biasanya.

Di Long Island Sound dan New York Harbor, gelombang ombak mencapai ketinggian 1,8 meter hingga 3,3 meter. Gelombang tinggi selama bulan purnama terjadi karena matahari, bumi, dan bulan sejajar, di mana planet kita berada di tengah. Susunan kosmik memungkinkan tarikan gravitasi matahari dan bulan untuk memperkuat satu sama lain, menciptakan gelombang kuat di bumi.

Keunikan ketiga, kata Davis, adalah soal lokasi dan waktu. Asal mula badai Sandy adalah gelombang tropis dan gangguan cuaca di wilayah Karibia pada 19 Oktober 2012. Tiga hari kemudian, terbentuk siklon tropis yang diikuti pembentukan mata badai.

Sandy kemudian bergerak di seputar Karibia dengan kecepatan 216 km per jam. Lalu menuju pantai timur Amerika Serikat dengan kecepatan makin berkurang. Pada Senin (29 Oktober), kecepatan gerak Sandy tinggal 75 km per jam dan sempat dilaporkan menguat menjadi 85 km per jam pada malam harinya.

Namun, ukuran Sandy bertambah akibat semakin banyaknya udara hangat yang diambil. Ini yang mengakibatkan kecepatan bertambah. Sesampai di wilayah Amerika Serikat, Sandy bergabung dengan badai musim dingin dari pantai barat Amerika yang menuju ke timur dan angin dingin dari Kanada. Gabungan tiga sistem itu membentuk badai yang disebut "Frankenstorm".

“Sandy menjadi badai yang tidak biasa karena adanya pertemuan dengan siklon ekstratropis pada waktu yang tepat,” kata David Nolan, dosen meteorologi dan oseanografi di Riosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami.

Nolan mengatakan, dalam banyak kasus, dua badai dari wilayah dingin dapat melemahkan sistem badai tropis dan pada saat yang sama mendorongnya ke laut. Dua badai itu bisa membentuk siklon sendiri walaupun tak sekuat badai tropis.

Nolan menjelaskan, dalam kasus badai Sandy, ada dua hal yang tak biasa. Pertama, jalurnya. Badai Sandy bukan mengarah ke lautan setelah pertemuan dengan dua badai lain, melainkan justru mengarah ke daratan.

Kedua, inti atau mata dari badai Sandy tetap kokoh walaupun sudah bertemu dengan dua badai dingin lainnya. Dengan proses ini, Frankenstorm kemudian terdiri atas inti dari hurikan Sandy yang dibungkus oleh dua sistem badai lain yang kemudian bergabung.

Sandy merupakan badai ke-18 yang terjadi pada 2012. Badai sebelumnya bernama antara lain Alberto, Beryl, dan Chris. Setelah Sandy, muncul badai ke-19 yang bernama Tony. Namun Sandy menjadi hurikan yang luar biasa dan digdaya karena, kata Nolan, datang pada saat yang tepat untuk mengambil keuntungan atas dua badai musim dingin.

UNTUNG WIDYANTO | LIVESCIENCE | OURAMAZINGPLANET | CNN

