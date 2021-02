Gear VR, Headset VR Edisi Konsumen Samsung, Mulai Dijual

TEMPO.CO, New York - Headset virtual reality (VR) konsumen pertama Samsung, Gear VR, resmi mulai dijual Jumat, 20 November 2015, seharga US$ 100 (Rp 1,37 juta). Pre-order secara online di Best Buy, Amazon dan Samsung dimulai pada 10 November lalu.

Samsung meluncurkan headset VR secara komersial pertamanya, "Innovator Edition”, pada tahun 2014 seharga US$ 200.

"Tahun ini, kami siap untuk mulai menyebut Samsung Gear VR sebagai sebuah produk konsumen," kata Samsung VP Nick DiCarlo kepada sekelompok wartawan di New York minggu ini.

Virtual reality adalah sesuatu yang baru di media. Teknologi ini memungkinkan orang merasa di tempat lain. Pengguna mengenakan sepasang kacamata besar untuk menonton video 3D.

Pada saat yang sama, audio diputar melalui headphone berdasarkan interaksi dan hubungan spasial pengguna dengan objek yang berbeda dalam pandangannya.

Gear VR baru dibanderol lebih murah dan memiliki berat kurang dari headset Samsung sebelumnya, dan hal itu membuatnya lebih mudah dan lebih nyaman untuk digunakan.

Perangkat itu beroperasi dengan ponsel terbaru Samsung, Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge +, Galaxy S6, dan Galaxy S6 edge.

Pengguna menghubungkan Gear VR ke ponsel mereka, mengenakan headphone, kemudian menonton dan berinteraksi dengan video 3D dan game dengan menggerakkan kepala mereka.

Virtual reality telah mendapatkan banyak perhatian. Perusahaan-perusahaan media termasuk CNN dan New York Times bereksperimen dengan siaran berita dalam mode VR.

Linden Lab, perusahaan di balik Second Life, membangun sebuah jagad maya. Sebuah Sony PlayStation VR diharapkan mulai dijual pada tahun 2016.

Facebook, yang memiliki Oculus, pelopor virtual reality, berharap menjual Oculus Rift awal tahun depan seharga sekitar US$ 1.500 untuk paket lengkap ditambatkan ke komputer.

Sebuah toko aplikasi virtual reality memiliki lebih dari 100 aplikasi gratis dan berbayar, dan 40 lebih akan ditambahkan dalam beberapa minggu ke depan.

Sebagian besar aplikasi memainkan hiburan 3D, seperti Land's End. Tapi beberapa aplikasi, termasuk Netflix dan platform live-stream Twitch, membuat teater 3D tiruan yang memainkan video biasa.

CNN | ERWIN Z