Twitter Memanjakan Pengguna, Bisa Bercuit 10 Ribu Karakter  

(depan, dari kiri) CEO Twitter Dick Costolo, Direktur dan pendiri Twitter Jack Dorsey, dan pendiri Twitter Evan Williams dan Biz Stone bertepuk tangan saat melihat pembukaan Bursa Saham New York, Kamis (7/11). Saham Twitter dibuka di angka AS $45,10 atau sekitar Rp 513 ribu per saham pada hari pertama penawarannya, 73 persen di atas harga penawaran semula. AP/Richard Drew