iPhone 7 Tinggalkan Soket Headphone? Ini Dampaknya

TEMPO.CO, Jakarta - Upaya Apple untuk membuat iPhone lebih ramping bisa menimbulkan dampak baru terhadap soket headphone (headphone port). Seorang sumber di Apple mengklaim bahwa iPhone 7 dan iPhone 7 yang akan datang tidak akan memiliki soket headphone sama sekali. Begitu dilansir situs berita Cina.

Sebaliknya, headphone akan dipasang melalui konektor cahaya (lightening connector atau menghubungkannya tanpa kabel dengan bluetooth. Akan tetapi, itu berarti telepon genggam normal tidak akan bekerja dengan handset.

Jika benar, itu berarti bahwa jutaan pengguna iPhone harus meng-upgrade ponsel mereka, atau menggunakan adaptor. Banyak orang yang tidak senang. Bahkan, sudah ada petisi untuk menolak model ini.

Seperti dalam akun twitter Dakota Blue Richards @DakotaBlueR yang mencuit, "Prevent electronic waste by signing to stop @Apple from making all headphones useless with new iPhone."

Ponsel yang dipasang melalui soketnya sudah siap dijual, seperti Philips 'M2L, yang menawarkan kualitas suara yang lebih baik dengan menggunakan kekuatan port untuk mendorong built-in amplifier dan digital analog converter (DAC).

Jika ini benar, pengguna juga bisa memilih untuk bluetooth atau menggunakan adaptor untuk menggunakan ponsel lamanya.

METRO.CO.UK | ARKHELAUS