10 Aplikasi Penguras Kinerja Ponsel Android

Minggu, 25 Desember 2016 | 04:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tinder, Snapchat, Spotify dan Wattpad menurut Avast adalah penguras kinerja teratas ponsel android ketika sedang digunakan.



Siaran pers Avast, produser perangkat lunak keamanan digital bagi pengguna pribadi dan bisnis, menemukan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut di jajaran paling atas sebagai penguras kinerja Android, seperti diungkap dalam laporan bertajuk Avast Android Performance & Trend Report for Q3 2016.



Dalam laporan itu, Avast menyajikan 20 daftar teratas aplikasi penguras yang diperoleh dengan menghitung total kinerja aplikasi Android yang terkuras pada ponsel pengguna dan mengabungkan dampaknya pada daya tahan bateri, kapasitas penyimpanan dan paket data.



Aplikasi berita Daily Mail Online dan ynet yang termasuk pendatang baru dalam laporan ini, bergabung dengan Facebook, Instagram dan aplikasi messaging WhatsCall, masuk dalam sepuluh aplikasi pengkonsumsi kapasitas terbesar tersebut, yang umumnya berjalan secara otomatis pada saat ponsel digunakan.



Berikut aplikasi yang masuk dalam daftar untuk pertama kalinya:

- Musical.ly: Berdasarkan tes internal, ketika pengguna memakai fitur back-to-back untuk menonton klip video, hanya butuh dua jam bagi aplikasi tersebut untuk kemudian menguras isi baterai yang tadinya penuh, atau 100%, menjadi 0%. Di samping itu, pada saat fitur back-to-back digunakan untuk menonton 25 klip video maka data yang dikonsumsi adalah sebesar 100 MB. Dengan melakukan hal tersebut setiap hari dalam sebulan, pengguna akan menghabiskan lebih dari 3 GB data dan jumlah tersebut melebihi kuota data rata-rata seorang pengguna setiap bulannya.



- WhatsCall: Aplikasi yang menjadi kompetitor baru bagi Skype ini menguras kapasitas smartphone karena aktifitas background-nya, bahkan ketika Anda tidak sedang melakukan panggilan. WhatsCall menempati peringkat ke-6 dalam aplikasi paling boros dalam mengkonsumsi paket data.



- Wattpad: Aplikasi ini menempati peringkat ketiga, kemungkinan besar karena notifikasi dan fitur pengikut (followers)-nya, yang selalu melakukan pengecekan terhadap buku-buku baru.



- Jehovah’s Witness: Aplikasi resmi yang diluncurkan Jehovah’s Witnesses ini menjadi aplikasi terberat dalam mengkonsumsi kapasitas penyimpanan smartphone. Aplikasinya memungkinkan pengguna mengunduh Injil dalam semua bahasa, dan menelusuri video-video tutorial dan introduction beresolusi tinggi. Konten multimedia dalam jumlah yang sangat banyak ini adalah berbayar– hasil tes yang kami lakukan menunjukkan bahwa pengguna akan menghabiskan 2 GB untuk mengunduh Injil dan 3 GB untuk menonton video introduction-nya.



- TayuTau Pedometer: Penggemar olahraga kebugaran, atau fitness, mungkin akan menemukan bahwa smartphone mereka juga ikut berlatih saat mereka menggunakan aplikasi ini, Aplikasi ini menempati peringkat ke-7 dalam menguras baterai . Sebuah tes internal menunjukkan bahwa menggunakan aplikasi ini untuk olahraga berlari selama 50 menit akan menghabiskan 31% isi baterai. Bahkan, olahraga berjalan selama 5 menit akan menghabiskan 3% isi baterai, diujikan pada saat layar lebih banyak dalam keadaan mati.



Tinder pernah menempati peringkat sepuluh besar dalam daftar aplikasi penghabis paket data dan isi baterai. OLX Classifieds, yang sebelumnya berhasil keluar dari daftar pada kuartal ke-2 tahun 2015, masuk lagi sebagai aplikasi yang banyak mengurasi isi baterai. Aplikasi dari dua koran Inggris, Daily Mail dan The Guardian, menjadi dua aplikasi penguras kapasitas storage dan paket data terbesar



Beberapa aplikasi telah berhasil memperbaiki kinerjanya dan keluar dari 10 daftar dari laporan ini, mereka adalah aplikasi ChatOn, Kik Messenger, WhatsApp dan WeChat, termasuk juga SoundCloud, Mozilla Browser dan BBC iPlayer.



Aplikasi pembersih dan pengoptimal smartphones seperti AVG CleanerTM for AndroidTM, sebuah produk dari Avast, dapat membantu pengguna memonitor aktifitas aplikasi yang boros sumber daya dalam perangkat Anda.



ANTARA