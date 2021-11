Telkomsel Gelar Digital Creative Entrepreneurs 2021 untuk 150 UKM Terpilih

TEMPO.CO, Jakarta - Telkomsel menggelar Digital Creative Entrepreneurs 2021 untuk mendukung transformasi digital usaha kecil menengah atau UKM lokal. General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Andry Priyo Santoso, menerangkan gelaran itu termasuk untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital.

Menurut Andry, DCE 2021 bertujuan agar UKM bisa memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi untuk memasarkan produknya. “Inisiatif ini bagian dari upaya kami mendukung pemerintah agar sektor UKM dapat melewati berbagai tantangan sehingga tetap menjadi penggerak roda perekonomian di berbagai kondisi,” ujar dia dalam acara virtual, Selasa, 2 November 2021.

Dalam DCE 2021 akan ada rangkaian kegiatan seminar daring (webinar), lokakarya (workshop) dan pendampingan (mentoring). Sehingga, kata Andry, dapat mendorong pertumbuhan UKM lokal agar mereka, para entrepreneur dan brand owner, dapat berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Andry berharap bahwa DCE 2021 bisa menjadi peluang bagi para pelaku UKM dalam beradaptasi sekaligus mengimplementasikan berbagai perkembangan teknologi terkini yang dapat mendukung kemajuan usahanya. “Kami yakin program ini mampu menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak bagi UKM agar dapat bersaing hingga level global,” katanya.

DCE 2021 akan memilih 150 UKM untuk dapat mengikuti rangkaian programnya. Para peserta UKM terpilih nantinya akan menjalani masa orientasi dan mentoring selama tiga minggu yang akan didukung oleh sejumlah pakar dalam ekosistem digital Telkomsel.

Manager CSR Education and Community Development Telkomsel, Hadi Sucipto, menambahkan, UKM terpilih akan mendapatkan akses ke ratusan modul pembelajaran. Mulai dari brand and design, storytelling, business and campaign, legal and IP rights, digital and social media, market research, quality control, hingga leadership and growth.

“Selanjutnya, peserta akan kembali disaring hanya menjadi 15 peserta UKM untuk dapat mengikuti sesi workshop, orientasi, dan mentoring selama satu minggu,” tutur Hadi.

Di akhir program, Hadi melanjutkan, Telkomsel menghadirkan program festival virtual UKM dengan memberikan kesempatan kepada 150 peserta DCE 2021 untuk menjangkau pangsa pasar lebih luas. “Kami berkomitmen untuk bisa maju bersama UKM dan perkembangan digitalnya bisa diikuti beriringan,” ujar Hadi.

