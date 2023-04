Cara Kirim Hampers Lebaran 2023 via GoSend, Segini Tarifnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tradisi saling bertukar parsel sering dilakukan masyarakat Indonesia menjelang lebaran hari raya Idul Fitri. Parsel biasa diberikan kepada keluarga, sanak saudara, maupun rekan kerja sebagai wujud kebahagiaan dalam meraih kemenangan di bulan penuh ampunan. Sayangnya, sejumlah orang terkendala jarak dan waktu untuk mengirimkannya. Maka dari itu, informasi cara kirim hampers lebaran 2023 via GoSend berikut bisa menjadi solusi.

Dilansir dari laman resmi GoJek, GoSend sendiri merupakan layanan pengiriman paket berupa barang atau dokumen berskala kecil dengan lebih mudah dan cepat. Fitur tersebut dibekali dengan teknologi canggih yang mampu menginformasikan alamat lengkap, jenis produk, serta memantau lokasi pengemudi (driver) alias pengantar paket.

Layanan GoSend tersedia di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu pengiriman barang secara kilat. Selain menawarkan fasilitas pengantaran paket, fitur tersebut juga menyediakan asuransi hingga Rp 10 juta per pengiriman barang. Apabila paket rusak atau hilang, maka GoJek akan mengganti sesuai dengan harga normal.

Cara Kirim Hampers Lebaran 2023 via GoSend

Tutorial mengirim parsel dan hampers lebaran 2023 lewat GoSend dapat dilakukan dengan mudah. Berikut langkah-langkah yang harus diikuti.

Instal aplikasi GoJek dari App Store (iOS) atau Google Play Store (Android). Buka aplikasi untuk membuat akun atau masuk ( login ) memakai nomor HP. Pada halaman beranda, tekan menu ‘GoSend’. Tekan ‘Within city’ untuk pengiriman dalam kota atau ‘Intercity’ untuk pengantaran antarkota. Cari alamat tujuan secara manual pada kolom ‘Search delivery location…’ atau temukan titik lokasi melalui peta dengan klik ‘Select via map’. Ketikkan keterangan lokasi tambahan apabila dibutuhkan pada kotak ‘Any landmark hear here? (optional)’ untuk melanjutkan cara kirim hampers lebaran 2023 via GoSend. Ketikkan informasi penerima barang, berupa nama dan nomor HP yang dapat dihubungi. Pilih jenis parsel yang dikirim, meliputi makanan, pakaian, dokumen, obat, buku, atau lainnya. Pilih asuransi ‘Package protection’ jika diperlukan, meliputi Silver Protection (Rp 1.000), Gold Protection (Rp 2.000), dan Platinum Protection (Rp 4.000). Apabila data sudah benar, tekan tombol ‘Next’. Kemudian lengkapi data pengambilan barang yang terdiri atas nama, nomor telepon, dan alamat. Masukkan berat barang yang akan dikirim. Nominal harga akan ditampilkan dan jenis layanan dapat dipilih untuk mengakhiri cara kirim hampers lebaran 2023 via GoSend.

Tarif GoSend Terbaru

Berdasarkan rilis pada blog GoJek, besaran tarif kirim barang via GoSend ditentukan oleh jarak per kilometer sebesar Rp 2.500, dengan minimal harga Rp 20.000 untuk sekali pengantaran. Selain itu, ada pula tambahan biaya yang dibebankan kepada pelanggan per 4 Juli 2017 sebagai berikut.

- Tambahan tarif GoSend untuk jarak 10-20 kilometer: Rp 3.000.

- Tambahan biaya untuk jarak lebih dari 20 kilometer: Rp 6.000.

- Tambahan harga untuk pengiriman pada pukul 23:00-05:00: Rp 3.000.

- Tambahan tarif saat waktu dan lokasi padat: Rp 3.000.

Sebagai contoh, Diah akan mengirim hampers lebaran 2023 via GoSend saat jam pulang kerja pukul 16:00 WIB dari Stasiun Manggarai ke kawasan Tangerang Selatan. Maka tarif yang dibebankan dengan rincian:

Rp 2.500 x 25 kilometer = Rp 62.500 + Rp 6.000 (> 20 km) + Rp 3.000 (waktu dan lokasi padat) = Rp 71.500.

Itulah tata cara kirim hampers lebaran 2023 via GoSend dan perhitungan tarifnya. Sebelum menggunakan fitur tersebut, pastikan untuk memberi informasi mengenai titik pengambilan dan pengiriman dengan tepat supaya memudahkan driver GoJek. Semoga bermanfaat.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA