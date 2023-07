Beasiswa S2/S3 di Stanford University, Dibuka hingga Oktober 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Stanford University meraih peringkat dua kampus terbaik di dunia versi EduRank 2023. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terletak di California, Amerika Serikat (AS) itu kerap menjadi incaran calon mahasiswa dari seluruh negara. Tidak mengherankan apabila EduRank melaporkan tingkat penerimaan mahasiswa di universitas yang berdiri pada 1885 tersebut hanya sebesar 4 persen.

Stanford menawarkan beragam fasilitas menarik guna menunjang kegiatan belajar. Untuk bisa kuliah di sana dan menikmati sarana dan prasarana yang tersedia, mahasiswa harus merogoh kantong hingga ratusan ribu dolar AS. Namun, ada kesempatan beasiswa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi. Apa saja beasiswa S2 dan S3 Stanford University?

Beasiswa S2 dan S3 Stanford University

Dilansir dari knight-hennessy.stanford.edu, Knight-Hennessy Scholars (KHS) didirikan oleh Phil Knight pada 2016. Pengusaha asal AS dan salah satu pendiri Nike Inc. itu membuka peluang bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tingkat pascasarjana (S2 dan S3). Tujuan dari pemberian beasiswa juga untuk mendidik dan menyiapkan komunitas cendekiawan yang berperan di berbagai lini kehidupan.

Batas waktu pendaftaran KHS untuk tahun ini adalah 11 Oktober 2023. Sedangkan batas registrasi program pascasarjana di Stanford University adalah 1 Desember 2023. Apabila tertarik, segera simak syarat dan cara mendaftar beasiswa S2 dan S3 Stanford University berikut.

1. Manfaat Beasiswa S2 dan S3 Stanford University

Adapun beberapa keuntungan yang ditawarkan KHS kepada para penerima beasiswa, antara lain:

- Biaya pendidikan.

- Tunjangan hidup dan akademik, seperti tempat tinggal, makan dan minum, buku, bahan ajar, perlengkapan belajar, pengganti tarif transportasi, serta biaya pengeluaran pribadi.

- Tunjangan perjalanan pesawat kelas ekonomi dari negara asal ke Stanford University (PP) sekali selama periode kuliah.

- Pendanaan tambahan lainnya dengan syarat tertentu, misalnya mahasiswa yang baru mendaftar akan menerima tunjangan relokasi sebanyak satu kali.

2. Syarat Daftar Beasiswa S2 dan S3 Stanford University

Untuk memeroleh beasiswa KHS, para pelamar harus memenuhi sejumlah ketentuan berikut.

- Dinyatakan diterima sebagai mahasiswa S2 atau S3 penuh ajaran baru di Stanford University, tetapi tidak berlaku untuk Honors Cooperative Program, Master of Liberal Arts, program pascasarjana coterminal, Doctor of Science of Law, serta mahasiswa PhD yang ingin menambah program MS atau MA.

- Calon mahasiswa yang mendapat tawaran kuliah pascasarjana, tetapi diperbolehkan izin menunda belajar (deferred admission).

- Sebelumnya merupakan lulusan program pendidikan tinggi Stanford University selain S2 dan S3 minimal 2 tahun studi.

- Lulusan S1 atau setara dan lulus minimal pada Januari 2016.

- Lulus S1 maksimal 7 tahun sebelum pembukaan pendaftaran KHS.

3. Cara Daftar Beasiswa S2 dan S3 Stanford University

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan permohonan beasiswa KHS adalah sebagai berikut.

- Siapkan transkrip dan hasil tes terstandarisasi sebagai bukti kemampuan akademik, termasuk hasil tes IELTS.

- Masuk ke laman https://knight-hennessy.stanford.edu/.

- Buat akun menggunakan alamat email.

- Isi formulir registrasi dan lengkapi data diri.

- Unggah beberapa dokumen yang diminta.

- Selanjutnya, pelamar akan menerima tautan (link) pengisian surat rekomendasi. Nantinya, dua orang pemberi rekomendasi dari kalangan akademisi, profesional, atau komunitas bisa mengunggah langsung surat rekomendasi.

- Jawab pertanyaan singkat dan isi esai 600 kata untuk melanjutkan instruksi pengajuan beasiswa S2 dan S3 Stanford University.

