7 Kampus Terbaik Dunia Menurut THE WUR 2024, University of Oxford Memimpin

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) kembali mengumumkan daftar kampus terbaik di dunia tahun 2024. Penilaian yang mendasari pemeringkatan ini meliputi lima bidang, yakni pengajaran, lingkungan riset, kualitas riset, industri serta prospek internasional. Sedikitnya, ada 1.904 universitas yang tersebar di 108 negara dan wilayah di dunia masuk dalam penilaian THE WUR.

Berdasarkan hasil penilaian THE, University of Oxford di Inggris mendapatkan predikat sebagai universitas terbaik di dunia. Simak daftar 7 kampus terbaik di dunia menurut pemeringkatan THE WUR 2024 yang rilis pada 27 September lalu.

1. University of Oxford

University of Oxford mendapatkan rata-rata penilaian dari THE, yakni 98.5 poin. Kampus ini mendapatkan nilai sempurna dalam penialian bidang lingkungan riset. Sebagai kampus terbaik di dunia, kini University of Oxford memiliki 42 persen mahasiswa internasional.

Ada empat divisi akademik di Universitas Oxford, yang di dalamnya terdapat banyak departemen, fakultas serta sekolah. Pertama, ada Divisi Humaniora yang menjadi rumah bagi sembilan fakultas dan Sekolah Seni Ruskin. Kedua, Divisi Matematika, Fisika, dan Ilmu Hayati yang menaungi rumah ilmu-ilmu nonmedis di Oxford. Ketiga, Divisi Kedokteran sebagai yang terbesar dari empat divisi akademik di University of Oxford. Selain itu, telah diakui secara internasional sebagai pusat keunggulan untuk penelitian serta pengajaran biomedis dan klinis.

Terakhir, ada Divisi Ilmu Sosial yang menyatukan departemen, fakultas serta sekolah dengan komitmen untuk mengatasi beberapa tantangan besar dalam kehidupan manusia. Mulai dari pengelolaan sumber daya berkelanjutan, migrasi, tata kelola global, keadilan, kemiskinan, hingga pembangunan.

2. Stanford University

Kampus yang didirikan hampir 150 tahun lalu itu menempati peringkat kedua sebagai kampus terbaik di dunia 2024 menurut THE WUR. Untuk penilaian secara keseluruhan terhadap lima bidang, Stanford University memperoleh nilai 98.0 dengan rincian, bidang pengajaran 99.0, bidang lingkungan riset 97.8, bidang kualitas riset 99.6, bidang industri 100.0 dan bidang prospek internasional 87.0.

Sejak empat tahun belakangan, peringkat Stanford University mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 2020, Stanford University berada pada peringkat 4 dan naik menjadi peringkat 2 pada tahun 2021. Tahun 2022, turun kembali menjadi peringkat 4 dan naik satu tingkat ke peringkat 3 untuk tahun 2023. Kini, Stanford University kembali merebut peringkat 2.

Dari total keseluruhan mahasiswa di Stanford University, 23 persen di antaranya merupakan mahasiswa internasional.

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Peringkat ketiga dalam daftar kampus terbaik dunia adalah MIT. Kampus yang berada di Cambridge Amerika Serikat ini mendapatkan rata-rata penilaian 97.9 poin dengan rincian bidang pengajaran 98.6, bidang lingkungan riset 96.2, bidang kualitas riset 99.7, bidang industri 100.0 dan bidang prospek internasional 93.8.

Untuk 2024, MIT mengalami peningkatan peringkat. Sebab, sejak 2020 sampai 2023, MIT bertahan di peringkat 5. Kini, ada sebanyak 33 persen persen mahasiswa internasional di kampus MIT. Melansir situs resminya, MIT menerima mahasiswa internasional pertama pada 1866. Jumlahnya pun menjadi semakin banyak seiring dengan waktu.

4. Harvard University

Kampus yang berbasis di Cambridge Amerika Serikat ini menempati posisi keempat dalam daftar kampus terbaik dunia. Adapun rincian penilaian yang diperoleh Harvard untuk bidang pengajaran 97.7, bidang lingkungan riset 99.9, bidang kualitas riset 99.4, bidang industri 84.2 dan bidang prospek internasional 90.8.

Untuk hasil pemeringkatan tahun 2024, Harvard mengalami penurunan dua tingkat. Jika sebelumnya meraih peringkat kedua, kali ini Harvard University digeser ke posisi keempat.

5. University of Cambridge

University of Cambridge meraih peringkat kelima sebagai kampus terbaik di dunia 2024 versi THE WUR dengan rincian skor bidang pengajaran 95.8, bidang lingkungan riset 100.0, bidang kualitas riset 98.0, bidang industri 87.9 dan bidang prospek internasional 97.4.

Pada penilaian untuj 2024, kampus ini mengalami penurunan peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2023, University of Cambridge bertengger di peringkat ketiga sebagai kampus terbaik dunia. Raihan peringkat tahun ini sama dengan 2022.

University of Cambridge berbasis di Inggris ini didirikan pada 1209, sekaligus menjadi universitas tertua keempat di dunia. Kampus ini mengedepankan nilai-nilai inti seperti kebebasan berpikir dan berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi.

6. Princeton University

Pada peringkat keenam kampus terbaik dunia, ada Princeton University yang berbasis di New Jersey Amerika Serikat. Kampus ini memperoleh penilaian dengan rincian bidang pengajaran 96.3, bidang lingkungan riset 97.9, bidang kualitas riset 98.9, bidang industri 95.1 dan bidang prospek internasional 89.1.

Untuk 2024, kampus yang didirikan pada 1746 ini mengalami kenaikan satu tingkat. Pada penilaian untuk 2022 dan 2023, Princeton University berada di peringkat 7.

7. California Institute of Technology (Caltech)

Caltech memperoleh 96.5 rata-rata penilaian dari THE. Kampus dengan luas 124 hektare ini merupakan institusi pendidikan independen di Pasadena, California yang didukung oleh swasta.

Adapun fakultas yang dimiliki oleh Caltech meliputi Fakultas Biologi dan Teknik Biologi, Fakultas Kimia dan Teknik Kimia, Fakultas Teknik dan Sains Terapan, Fakultas Ilmu Geologi dan Planet, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, serta Fakultas Fisika, Matematika dan Astronomi.

