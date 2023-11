Mengenal Universitas Al Azhar Gaza, Kampus yang Hancur Dibom Israel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Israel terus melakukan pembantaian terhadap warga Gaza hingga kini. Rumah sakit, tempat pengungsian, hingga kampus Al Azhar University dibom oleh Israel. Al Azhar Gaza hancur dirudal oleh Israel pada Sabtu pagi, 4 November 2023. Kampus ini menjadi salah satu tempat penampungan bagi pengungsi. Menurut laporan Times of Gaza, Al-Azhar University merupakan kampus terakhir yang tersisa di Gaza.

Al Azhar University Gaza didirikan pada 1991 sebagai lembaga pendidikan tinggi publik nirlaba. Kampus ini berada di lingkungan perkotaan kota metropolitan Gaza City, Jalur Gaza. Al Azhar-Gaza University Gaza menawarkan kursus dan program gelar pendidikan tinggi yang diakui secara resmi. Ada gelar sarjana dan gelar master untuk berbagai bidang studi.

Melansir lembaga pemeringkatan perguruan tinggi UniRank, kampus yang telah berusia 32 tahun ini memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa yang selektif. Penerimaan diseleksi berdasarkan catatan akademik dan nilai mahasiswa sebelumnya. Adapun kisaran tingkat penerimaan adalah 60 sampai 69 persen.

Kampus ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa internasional untuk mengenyam pendidikan di Palestina. Terdapat sejumlah fasilitas dan layanan akademik serta non-akademik. Misalnya perpustakaan, fasilitas olahraga, bantuan atau beasiswa, studi di luar negeri dan program pertukaran, kursus daring dan peluang pembelajaran jarak jauh, serta layanan administrasi lainnya.

Menurut QS Quacquarelli Symonds, Al Azhar University Gaza pada awalnya hanya memiliki dua fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Pendidikan. Namun, kampus ini makin berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Palestina. Saat ini, Al Azhar University Gaza telah memiliki 12 fakultas yang menawarkan program sarjana dan pascasarjana di dua lokasi kampus.

Menurut akun LinkedIn Al Azhar University Gaza, saat ini kampus memiliki sekitar 16 ribu mahasiswa sarjana di dua belas fakultasnya. Adapun fakultas yang dimiliki oleh universitas ini meliputi:

1. Fakultas Kedokteran

2. Fakultas Farmasi

3. Fakultas Kedokteran Gigi

4. Fakultas Sains

5. Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi

6. Fakultas Ilmu Kedokteran Terapan

7. Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan

8. Fakultas Pendidikan

9. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi

10. Fakultas Seni dan Ilmu Manusia

11. Fakultas Hukum

12. Fakultas Syariah

Selain itu, universitas ini juga telah mendirikan program studi pascasarjana untuk gelar master. Kisaran biaya kuliah di Al Azhar University Gaza dibagi berdasarkan dua jenis tingkat gelar yakni sarjana dan pascasarjana. Menurut UniRank, untuk jenjang sarjana dimulai dari US$ 1.000 - US$ 2.499 atau setara dengan Rp 15 juta sampai Rp 38 juta. Untuk jenjang pascasarjana dari US$ 2,500 - US$ 4,999 atau setara dengan Rp 38 juta sampai Rp 77 juta.

