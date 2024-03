Universitas Hasanuddin Lanjutkan Kerja Sama Pertukaran Mahasiswa dengan Kampus di Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin dan Niigata University of Health and Welfare, Jepang, bersepakat meningkatkan kerja sama kedua kampus. Selain pertukaran mahasiswa, kegiatan utama dalam kerja sama ini berupa kegiatan kuliah dosen tamu.

"Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat besar kedua belah pihak dalam pengembangan akademik, serta pengalaman internasional bagi mahasiswa dan dosen," kata Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin (Unhas), Syahrul Said, seperti dikutip dari Antara.

Kerja sama kedua perguruan tinggi dibahas dalam kunjungan Director of Global Affair Niigata University of Health and Welfare, Fusayo Kobayashi. Syahrul menerima kunjungan Fusayo di Ruang Rapat Rektor, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Jumat, 1 Maret 2024. Pertemuan juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Adi Maulana.

Menurut Adi, Niigata University of Health and Welfare telah menjadi salah satu mitra strategis Unhas dalam melaksanakan program pendidikan. Program tersebut, di antaranya, berupa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) yang memberikan kesempatan belajar selama satu semester di Jepang.

Adi berharap kolaborasi ini bisa menigkatkan hubungan bilateral kedua negara. "Dan menciptakan inisiatif baru dalam bidang pendidikan dan penelitian," kata Adi. Sementara itu, Fusayo Kobayashi juga mengutarakan apresiasinya terhadap kerja sama yang selama ini dibangun kedua kampus, terutama dalam hal pertukaran ilmu pengetahuan melalui kuliah tamu dan program lainnya.

Sebelumnya, pada November 2023, tim Fakultas Keperawatan Unhas juga berkunjung ke Niigata University of Health and Welfare, Jepang. Kunjungan ke kampus di Jepang tersebut untuk membicarakan evaluasi dan rencana perpanjangan kerja sama penelitian kedua fakultas. Tahun lalu, Fakultas Keperawatan Unhas menerima lima mahasiswa dan dosen tamu dari Niigata University of Health and Welfare dalam program yang berlangsung selama sepekan. Selain itu, kedua kampus juga menjalin penelitian kolaboratif.