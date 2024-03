Macbook Air dengan Chipset M3 Resmi Meluncur, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple telah meluncurkan sepasang model MacBook Air baru yang dilengkapi chipset M3. Chipset ini diklaim lebih cepat hingga 60 persen dibandingkan M1 MacBook Air dan memiliki daya tahan baterai hingga 18 jam.

Dikutip dari The Verge, MacBook Air 13 inci dipatok 1099 Dolar AS (sekitar Rp17,3 juta), sedangkan model 15 inci berbanderol 1299 Dolar AS (sekitar Rp 20,4 juta). Kedua perangkat ini hadir dengan layar Liquid Retina dan kecerahan hingga 500 nits serta dukungan hingga dua layar eksternal saat laptop ditutup.

Duo ini juga menyertakan peningkatan ke Wi-Fi 6E yang menambahkan dukungan untuk pita 6GHz dan kecepatan unduh lebih cepat. Model M3 MacBook Air dilengkapi dengan pengisian daya MagSafe dan dua port Thunderbolt. Laptop versi M2 13 inci akan bertahan dengan harga lebih rendah yaitu 999 Dolar AS (sekitar Rp15,7 juta).

Dengan chipset M3, laptop ini menawarkan Mesin Neural 16-core yang ditingkatkan. Menurut klaim Apple, ini membuat laptop tersebut mampu menjalankan model AI yang dioptimalkan serta GPU internal yang memungkinkan mesh shading dan ray tracing. MacBook baru dilengkapi kamera FaceTime 1080p, tiga mikrofon, dan dukungan audio spasial dan Dolby Atmos. Kedua perangkat memiliki ketebalan kurang dari setengah inci.

MacBook 13 inci tingkat dasar akan dikirimkan dengan adaptor daya USB-C 30W, sementara sebagian besar versi yang ditingkatkan dilengkapi dengan pengisi daya port ganda 35W atau adaptor 70W. Dengan tambahan 20 Dolar AS (sekitar Rp314 ribu), penggunadapat meningkatkan versi penyimpanan 256GB ke adaptor port ganda 35W atau adaptor 70W.

Kedua model hadir dengan RAM 8GB yang bisa ditingkatkan menjadi 16GB dengan mahar tambahan 200 Dolar AS (sekitar Rp3,14 juta) 24GB dengan tambahan dan 400 Dolar AS (sekitar Rp6,29 juta). Pembeli juga dapat meningkatkan penyimpanan SSD dasar 256GB menjadi 512GB dengan harga 200 Dolar AS (sekitar Rp3,14 juta), 1TB seharga 400 Dolar AS (sekitar Rp6,29 juta), dan 2TB seharga 800 Dolar AS (sekitar Rp12,6 juta).

Sama seperti M2 MacBook Air yang dirilis Apple pada tahun 2022, model M3 menyertakan Magic Keyboard dengan Touch ID. M3 MacBook Air baru hadir dalam empat warna, yakni starlight, space gray, silver, an midnight.

