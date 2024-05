Skema Pemeringkatan Universitas Versi Times Diubah, UI Masih Bisa Naikkan Peringkat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) masih menjaga posisi terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan kampus versi Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2024. Lembaga pengukur kualitas perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Majalah Times itu belakangan mengubah metode penilaiannya.

Kampus UI masih menjaga peringkat pertama THE Asia University di antara perguruan tinggi lokal selama tiga tahun terakhir. Di level Asia, posisi UI naik dari kelompok peringkat 251–300 menjadi 201–250. Dari 33 perguruan tinggi di Indonesia yang dinilai, hanya UI yang masuk dalam daftar 20 universitas terbaik di Asia Tenggara.

Baca Juga: 5 Kampus Negeri yang Mengalami Kenaikan Biaya Kuliah di 2024

Rektor UI, Ari Kuncoro, mengatakan skema pemeringkatan THE level Asia tak seperti sebelumnya. Penelitian para akademisi tak dinilai berdasarkan jumlah, melainkan kualitasnya.

“Universitas diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai mitra agar hasil penelitian dapat diimplementasikan menjadi inovasi, penciptaan nilai (value creation), dan dampak (impact) yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya keterangan tertulis, Senin, 6 Mei 2024.

Pengubahan metode ukur THE Asia University Rankings 2024 mengikuti versi induknya, yakni THE World University Rankings. Tim THE sebelumnya hanya mengukur sitasi atau kutipan penelitian ilmiah berdasarkan pembobotan lapangan. Kini, tim penilai turut menghitung kekuatan, keunggulan, dan pengaruh penelitian. Cara baru ini dianggap lebih tepat untuk menggambarkan jumlah penelitian berkualitas tinggi.

Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Universitas Indonesia Gelar Aksi Simbolik UI Palestine Solidarity Camp

Para penilai juga menambahkan metrik baru untuk melacak jumlah pengutipan penelitian sebuah universitas dalam paten. Menurut THE’s Managing Director of Data Science, David Watkins, metrik baru itu bisa mengukur tingkat transfer pengetahuan dari akademisi ke industri.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Memberi wawasan baru mengenai dampak positif universitas terhadap masyarakat luas,” ujarnya

Ada lima indikator yang dinilai untuk pemeringkatan THE Asia University Rankings 2024. UI memperoleh skor 51,9 untuk indikator Industry Income; 35,9 untuk Research Quality; dan 26,9 untuk Research Environment. Skor UI meningkat dari 54,8 menjadi 60,3 pada indikator International Outlook, lalu dari 46,6 menjadi 53,2 pad aspek Teaching.

Hasil THE Asia Rankings 2024 diumumkan di sela THE Asia Summit 2024 yang diadakan di Sunway University, Malaysia, pada 29 April–1 Mei 2024. Meningkat dibanding tahun lalu, terdapat 739 universitas dari 31 wilayah di Asia yang dinilai dalam THE Asia Rankings edisi ke-12 tersebut.

Pilihan Editor: Gagal Ikut SNBT 2024? Jalur Pendaftaran Mandiri Itera Ini Bisa Dijajal