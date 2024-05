Begini Cara agar Tidak Terlihat Online di WhatsApp

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu fitur WhatsApp yang membantu adalah memperlihatkan status pengguna dalam keadaan online atau offline. Namun, bagi beberapa orang yang ingin beristirahat, fitur ini cukup mengganggu privasi.

Dilansir dari laman resmi WhatsApp, fitur status dan terakhir kali lihat dapat diatur sesuai keinginan penggunanya. Pengguna dapat mengatur siapa saja yang dapat melihat status online dan terakhir lihat.

Fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang menginginkan privasi lebih banyak. Sebab, dengan terlihatnya status online dan terakhir lihat, pengguna akan merasa memiliki beban moral dan harus secepatnya membalas pesan yang masuk. Beban moral yang ditanggung adalah ketika pesan tersebut belum sempat dibalas tetapi penggunanya dalam status online.

Dikutip dari WA Beta Info, siapa pun saat ini dapat menggunakan fitur menyembunyikan status untuk kenyamanan penggunanya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan jika ingin menyembunyikan status di WhatsApp:

- Buka aplikasi WhatsApp di ponsel pintar ataupun tablet Anda.

- Tekan titik tiga yang terletak di kanan atas.

- Pilih setting atau pengaturan.

- Pilih privacy atau privasi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Tekan pilihan sub menu ho can see when I’m online atau siapa yang bisa melihat saya online.

Baca Juga: Begini Cara Menghapus Akun WhatsApp Secara Permanen

- Pilih sesuai kategori yang Anda inginkan. Terdapat beberapa kategori seperti siapa saja, hanya kontak, hanya kontak, kecuali…, dan tidak ada siapa pun.

Pengguna juga dapat melakukan hal yang sama jika tidak ingin dilihat status terakhir kali dilihat dalam WhatsApp. Anda hanya harus melakukan langkah-langkah yang sama seperti di atas.

Kemudian pilih menu who can see my last seen atau siapa yang bisa melihat saya terakhir kali. Hal ini juga berlaku terhadap fitur sudah atau belumnya pesan terbaca yang ditandai dengan dua ceklis biru.

Yang perlu menjadi catatan para pengguna, jika Anda mengaktivasi mode menyembunyikan status tersebut, Anda juga tidak dapat melihat status orang lain meskipun orang tersebut tidak menyembunyikan statusnya.

ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Begini Cara Menghapus Akun WhatsApp Secara Permanen