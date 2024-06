Role Playing Game atau RPG, Mengenali Genre Permainan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Role playing game atau RPG salah satu genre permainan yang populer. Pemain RPG memainkan peran sebagai karakter dan mengendalikan tindakan juga keputusan karakter tersebut. Dikutip dari Tech Target, RPG pertama kali muncul dengan permainan seperti Dungeons & Dragons (D&D). D&D dikembangkan oleh Gary Gygax dan Dave Arneson yang dirilis pada 1974.

1. Transisi ke Permainan Video

Pada 1980-an hingga 1990-an, RPG mulai merambah ke permainan video. Game seperti Ultima dan Wizardry menjadi pelopor dalam genre ini dengan pengalaman bermain yang interaktif dan imersif. RPG video sering menampilkan cerita yang kompleks, karakter yang mendalam, dan dunia yang luas untuk dijelajahi. Salah satu RPG video paling ikonik Final Fantasy, yang pertama kali dirilis oleh Square Enix pada 1987.

2. Perkembangan RPG

RPG terus berkembang dengan dengan game seperti The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, dan Mass Effect. Teknologi yang semakin maju juga memungkinkan integrasi elemen multiplayer, pemain dari seluruh dunia dapat berinteraksi dan bermain bersama dalam game seperti World of Warcraft dan Final Fantasy XIV.

3. Elemen Utama dalam RPG

Karakter

Karakter adalah inti dari RPG. Pemain mengembangkan karakter dari awal permainan. Karakter ini bisa disesuaikan dengan berbagai atribut, keterampilan, dan kemampuan. Seiring berjalannya permainan, karakter akan mendapat pengalaman dan naik level, meningkatkan atribut, dan keterampilan.

Cerita dan Narasi

Sebagian besar RPG memiliki plot yang kompleks dengan berbagai cerita yang mempengaruhi jalannya permainan. Biasanya pemain dihadapkan dengan keputusan penting yang dapat mengubah arah cerita dan menentukan akhir permainan.

Eksplorasi

Banyak RPG menawarkan dunia yang luas untuk dijelajahi. Pemain bisa berkeliaran di dunia permainan, menemukan lokasi baru, dan berinteraksi dengan karakter non-pemain (NPC). Eksplorasi ini sering kali disertai dengan penemuan rahasia, harta karun, dan tantangan baru.

Pertarungan

Sistem pertarungan dalam RPG bisa bervariasi dari berbasis giliran hingga real-time. Pertarungan berbasis giliran memungkinkan pemain untuk merencanakan strategi dengan cermat. Pertarungan waktu nyata menuntut refleks dan keterampilan yang cepat. Beberapa RPG juga menggabungkan elemen dari kedua jenis pertarungan tersebut.

Pengembangan

Pengembangan sebagai proses karakter pemain menjadi lebih kuat. Biasanya dilakukan melalui sistem level-up, karakter mendapat pengalaman dari pertarungan dan tugas yang diselesaikan. Pengalaman ini digunakan untuk meningkatkan atribut karakter, seperti kekuatan, ketahanan, kecerdasan, dan keterampilan khusus lainnya.

4. Subgenre RPG

Action RPG

Action RPG menggabungkan elemen RPG tradisional dengan aksi cepat. Contoh terkenal dari genre ini adalah The Legend of Zelda dan Dark Souls. Game ini menuntut keterampilan refleks dan strategi yang baik dari pemain.

Tactical RPG

Tactical RPG fokus strategi dan perencanaan. Pemain harus mengatur unit mereka di medan perang dan membuat keputusan taktis untuk memenangkan pertarungan. Contoh dari genre ini adalah Fire Emblem dan Final Fantasy Tactics.

MMORPG

Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) adalah RPG yang dimainkan daring dengan ribuan pemain lainnya. Game ini menawarkan dunia terbuka yang terus berkembang, pemain bisa berkolaborasi atau bersaing. Contoh terkenal dari genre ini adalah World of Warcraft dan Guild Wars 2.

JRPG

Japanese Role Playing Game (JRPG) adalah RPG dengan gaya dan tema yang khas Jepang. JRPG sering menekankan cerita emosional, karakter yang berwarna, dan sistem pertarungan berbasis giliran. Contoh dari genre ini adalah Final Fantasy dan Persona.

5. Pengaruh dan Dampak RPG

RPG tidak hanya mempengaruhi industri permainan, tetapi juga budaya populer lainnya. Cerita dan karakter dari RPG sering menjadi inspirasi untuk film atau buku. RPG juga telah mendororng adanya komunitas di antara para pemainnya, mereka berbagi pengalaman, strategi, dan kreasi.

